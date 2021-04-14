Госдеп США: Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе объяснил, зачем американский лидер Джозеф Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели».

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов», - заявил Блинкен.

Он добавил, что «это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне состоялась вторая телефонная беседа президентов России и США. В ходе разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться лично: в ближайшие месяцы на территории третьей страны может состояться двусторонний саммит России и США, на котором лидеры двух государств лично обсудят вопросы сотрудничества.

К слову, после этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются менять свою политику давления на Москву в связи с будущей встречей президентов. Это заявление прокомментировали в Кремле.

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