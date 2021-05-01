Последние новости на утро 1 мая 2021: В России начал работать измененный демпфер на топливо

«КП» – о последних новостях на утро 1 мая 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 1 мая 2021 года. С сегодняшнего дня в России начнут работать скорректированные параметры демпферного механизма на топливо. Измененный демпфер позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции. Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов уточнял, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, однако механизм заработает именно с 1 мая. Об этом же говорил и вице-премьер Александр Новак на совещании с профильными ведомствами и представителями нефтегазовых компаний в середине марта.

Кроме того, сегодня для пользователей Госуслуг появилась новая удобная функция: портал запустил специальный сервис для граждан, который позволяет заключать договора купли-продажи автомобиля с пробегом. Таким образом, у россиян появится возможность осуществить сделку в режиме онлайн. При этом экземпляр договора направлять в ГИБДД не нужно, он будет направляться туда автоматически.

В первый день мая также вступил в силу запрет на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, если ребенок едет один, без сопровождения взрослых, и не имеет возможности оплатить проезд. Собственно, запрет высаживать малолетних «зайцев» (до 16 лет) из автобусов, троллейбусов, трамваев действовал в нашей стране и ранее, но санкции к водителям или контролерам за его нарушение предусмотрены не были. Теперь штрафы за подобное нарушение составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для кондуктора или контролера — от 20 до 30 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин накануне подписал несколько важных законов. В частности, об упоминании СМИ-иноагентов в прессе без указания их статуса; о проверках правильности предоставления призывникам отсрочки от службы в армии по состоянию здоровья; о льготной ипотеке для многодетных семей; о запрете на второе гражданство и вида на жительство за рубежом для госслужащих и военных. Кроме того, глава государства отменил «День тишины» при многодневном голосовании и запретил изымать у граждан домашних животных за долги.

О том, как новые технологии способны изменить наши взгляды на поддержание здоровья, а также о будущем системы здравоохранения и заменит ли приложение на смартфоне участковых терапевтов, наши корреспонденты поговорили с экспертом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

В преддверии светлого праздника Пасхи специалист рассказал «КП», как правильно выходить из поста, ведь за два месяца строгих ограничений в пище (Великий пост – семь недель, плюс неделя до поста — мясопустная, то есть, уже без мяса) организм стал особенно чувствительным к резким переменам в еде, и тем более к — перееданию.

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