Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к критике за вывод войск из Афганистана, но он «твердо уверен в правильности своего решения». По словам главы Белого дома, за два десятилетия он «на собственном опыте убедился, что удачного момента» для вывода американских военных из этой страны «не было».

«Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», - добавил Байден.

Хозяин Овального кабинета пояснил, что и он сам, и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и были готовы к любому развитию событий, в том числе и к «наблюдаемому сейчас быстрому коллапсу», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

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