Последние новости на утро 21 августа 2021: Байден издал указ для ввода санкций против "Северного потока - 2"

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 августа 2021 года.

Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами" России. Этот документ, по словам главы государства, направлен на укрепление энергобезопасности Европы. Что касается ограничений по "Северному потоку - 2", то решение относительно данного проекта будет принимать госсекретарь или министр финансов. Кроме того, по их указанию могут быть заблокированы собственность связанных с энергетическими проектами России иностранных лиц и их интересы.

В США конгресвуман Марджори Тейлор Грин предложила объявить сразу три импичмента действующему президенту страны Джо Байдену, в том числе из-за ситуации в Афганистане. Республиканка считает необходимым отстранение Байдена от власти за то, что он якобы бросил около 10 тысяч американцев под властью "Талибана"*.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин провели 20 августа переговоры в Москве. Теперь Меркель повезет в Киев согласованное с Путиным решение кризиса на Донбассе. Чтобы сохранить Минские соглашения, канцлеру ФРГ придется надавить на украинские власти.

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал нынешнего лидера Штатов Джо Байдена извиниться перед гражданами за то, как проходит вывод войск США из Афганистана. В том числе и за то, что именно он позволил попасть в руки "Талибана"* военному оборудованию и технике на 85 миллиардов долларов.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова экс главы МИД Украины Павла Климкина, который заявлял о способе "остановить Россию" с помощью сотрудничества с США. По мнению Пушкова, такие высказывания украинского экс-чиновника - "истерика".

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов вакцинироваться от коронавируса перед началом нового учебного года. В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой в заполненных аудиториях, прививка крайне необходима для сохранения здоровья, считает ученый.

В Москве сборная России 21 августа проведет второй матч в рамках Чемпионата мира по пляжному футболу. Спортсмены команды Михаила Лихачева в групповом этапе будут играть со сборной Парагвая. Встреча состоится в 20:30 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин 21 августа посетит в рамках рабочей поездки Нижегородскую область. Там глава государства примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США против строящегося газопровода "Северный поток - 2" нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Дипломат считает, что американская сторона изначально пыталась не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой.

*Запрещенная в России террористическая организация