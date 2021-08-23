В МИД заявили, что Россия не будет торопиться с исключением «Талибана»* из списка террористических организаций

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил журналистам, что наша страна не будет торопиться ни с признанием «Талибана»* в качестве властей Афганистана, ни с исключением этого радикального движения из своего списка террористических организаций, куда оно было внесено по решению Верховного Суда в феврале 2003 года.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», - сказал замглавы МИД России в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя тоже говорил, что Москва будет судить о талибах* «в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС поддерживает технические контакты с представителями движения «Талибан»*, однако не ведет политических переговоров и не намерен его признавать.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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