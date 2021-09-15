Последние новости на утро 15 сентября 2021: Apple представила смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Pro

«КП» – о последних новостях на утро 15 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 сентября 2021 года. Американская компания Apple представила свои новые смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Кроме того, Ранее Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. iPad остался в корпусе прошлого года с экраном 10,2 дюйма, но получил процессор Apple A13, с которым гаджет должен стать еще быстрее.

После очередной премьеры компании из Калифорнии наш обозреватель отдела образования и науки Александр Милкус размышляет о том, куда ведут нас яблочники.

Президент США Джозеф Байден опроверг сообщения о том, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с ним. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с содержанием состоявшейся 9 сентября телефонной беседы глав двух стран, сообщила, что Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, однако председатель КНР это предложение отклонил.