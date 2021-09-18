Последние новости на утро 18 сентября 2021: В Австралии сожалеют о решения Франции отозвать посла

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 18 сентября 2021 года.

Правительство Австралии понимает позицию Франции в свете решения отозвать для консультаций своего посла из Канберры. Власти государства надеются на продолжение сотрудничества в позитивном ключе, заявила глава МИД Австралии издательству The Australian. В свою очередь, власти США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать для консультаций своего посла из Вашингтона. Американская сторона намерена в ближайшие дни поддерживать взаимодействие для урегулирования разногласий с Парижем. Незадолго до этого Франция объявила, что немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии. Это связано с тем, что 15 сентября эти страны объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией.

В России стартовал второй день трёхдневных выборов 450 депутатов в Госдуму восьмого созыва, девяти глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов. Все избирательные участки открыты для граждан до 19 сентября в период с 08:00 до 20:00 часов.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что досрочная ревакцинация не несет в себе никакой опасности. По его мнению, снова ставить прививку раньше шести месяцев можно, например, перед предстоящей поездкой в страну с неблагополучной эпидситуацией. Повторная прививка раньше срока может понадобиться и людям преклонного возраста, а также пациентам с некоторыми заболеваниями.

Умер Абдельазиз Бутефлика - бывший президент Алжира, который возглавлял страну в период с 1999 по 2019 год. Он скончался в возрасте 84 лет.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о предстоящей непогоде и похолодании на территории Европейской части страны до конца следующе недели. По его словам, температурные значения будут соответствовать октябрьским.

Среди пропавших участников экспедиции в Краснодарском крае был 16-летний подросток. Вместе с ее сыном на связь перестал выходить и ее бывший супруг.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что образование нового трёхстороннего альянса AUKUS с участием США для противодействия Китаю, создают для них новые вызовы. По его мнению, "невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката".

Советник Госдепа Амос Хохштайн призвал власти Украины не зацикливаться на вопросах о газопроводе "Северный поток - 2" и не акцентировать внимание и на транзите российского газа. Вместо этого, по мнению Хохштайна, Киеву следует смотреть в будущее и заниматься интегрированием в европейскую энергетическую систему.