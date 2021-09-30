Последние новости на утро 30 сентября 2021: Россиянам разъяснили порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Важные новости утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости на утро 30 сентября 2021 года.

В Пенсионном фонде России гражданам разъяснили, кто может получить единовременную выплату их средств пенсионных накоплений. Так, рассчитывать на получение средств могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Получить всю сумму пенсионных накоплений за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 года рождения. Условие для этого - граждане должны были быть официально трудоустроены с 2002 по 2004 годы, а их работодатель должен был платить страховые взносы.

Роскомнадзор намерен составить протоколы на Facebook и Google за повторное неудаление запрещенной на территории РФ информации. Отмечается, что компаниям может грозить штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме". Он заверил, что украинская сторона с партнерами работает над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer. По словам главы Минздрава страны, это связано с нарушением режима хранения препарата. Непригодные для вакцинации ампулы с препаратом уничтожат 30 сентября.

Климатолог Василий Яблоков заявил, что грядущая зима в России, скорее всего, удивит погодными рекордами. По его мнению она будет снежная и морозная.

В МВД РФ анонсировали новации в законодательстве по вопросам о выезде несовершеннолетних за рубеж. Ведомство предлагает нормативно закрепить некоторые важные моменты.

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, доктор Кремлин Викрамасингхе заявил, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в вопросах комплексного подхода по борьбе с курением и алкоголем.

Счетная палата РФ предлагает на ежегодной основе вести в России выплаты семьям необходимые на подготовку детей к школе. Речь идет о сумме в 20 тысяч рублей, которые будут выплачиваться за счет средств материнского капитала.