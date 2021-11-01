Что произошло в ночь на 1 ноября

Важные новости утра Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал статью "Шесть уроков одной пандемии". В ней он пишет, что пятая часть информации о COVID-19 является фейками, а с весны 2021 года, по его мнению, Россия находится в пятой фазе пандемии. Там же Медведев пишет о неоправданных причинах гибели людей, которыми являются "прививочный национализм" и коммерческие войны. Особое внимание он обращает на рост цен продуктов, что свидетельствует о наступлении продовольственного кризиса в мире.

Обозреватель National Interest Марк Эпископос считает, что Россия может не ограничиться только резкими высказываниями в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе. В частности, он предполагает, что РФ якобы уже начала переброску войск к своим западным границам. До этого генштаб ВС Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это первый случай применения купленной у Турции техники.

ЦБ вновь рекомендовал банкам не отказывать в реструктуризации кредитов клиентам, которые заявят о своих финансовых проблемах в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Речь идет о тех гражданах, которые в указанные сроки смогут предоставить документ, подтверждающий коронавирус у самого заемщика или проживающих с ним членов семьи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая накануне не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу, заболела. Ее тест на наличие в организме коронавируса показал положительный результат.

В России с 1 ноября 2021 года увеличится размер доплаты к пенсии для ряда бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Она устанавливается в индивидуальном порядке, в частности будет зависеть от стажа, среднемесячного заработка и других параметров.

Также с 1 ноября в РФ парфюмерные товары можно будет продавать только с маркировкой, зарегистрированной в системе "Честный знак". Это означает, что на упаковках с такой продукцией, если товар не является подделкой или контрабандой, будет размещен специальный QR-код.