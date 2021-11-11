Участник съемок, на которых Алек Болдуин случайно застрелил оператора, подал в суд на актера и создателей фильма

Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера. Фото: instagram/alecbaldwininsta

Один из участников съемок фильма «Ржавчина» (Rust), во время которых Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера, подал в суд на актера, оружейника Ханну Гутьеррес-Рид, помощника режиссера Дэвида Холлса и других создателей вестерна. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает издание Entertainment Tonight (ET).

Истец – главный электрик съемочной площадки по имени Серж Светной (Serge Svetnoy). Мужчина утверждает, что пуля, которой была убита Галина Хатчинс и ранен Джоэл Соуза, едва не попала и в него самого. По словам истца, из-за халатности ответчиков у него теперь «сильное эмоциональное расстройство».

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия произошла 21 октября на съемочной площадке фильма в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин во время съемок выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

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