Что произошло в ночь на 19 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты, а предложения России по гарантиям безопасности в Европе необходимы для того, чтобы вступить в нормальный диалог. По его словам, российская сторона исходит из того, что Североатлантическому альянсу не удастся отмахнуться от предложенных гарантий безопасности, однако если от предложений откажутся, Россия также перейдет в режим создания контругроз.

Пентагон занижал число мирных жителей, которые погибли в результате нанесенных американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. К такому выводу пришли журналист газеты New York Times. Журналисты издания полагают, что на самом деле эта цифра может быть "намного больше", чем по подсчетам военных.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки одобрения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. По ее словам, сейчас для оценки технического досье запрошена дополнительная информация, что и затягивает по времени процесс признания препарата организацией.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов напомнил россиянам о штрафах за кода неубранный снег. В частности, речь идет о случаях, когда снежные массы преграждают подъезд к зданиям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и другим объектам.

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал, почему США удается так долго оставаться экономически успешной страной. По его словам, люди активно берут средства в долг, но при этом их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на фоне глобального потепления на территории нашей страны возможно увеличение количества экстремальных природных явлений. Это связано с географическими особенностями РФ, в результате чего изменение климата идет более быстрыми темпами, чем в других странах.