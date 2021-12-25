Володин назвал самые важные законы из принятых в 2021 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил самые значимые законы, которые были приняты в России в уходящем 2021 году. Несколько таковых он перечислил в своем Telegram-канале.

Одним из самых важных принятых законов Володин считает установление выплат для детей до трех лет. Вырастет как количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет, так и размер выплаты.

Также в 2022 году вступают в силу нормы, которые увеличат размер маткапитала, так как его размер будет рассчитываться по фактической, а не прогнозной инфляции.

"Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", - сообщает Володин.

Другое нововведение защитит людей от попадания в "долговую ловушку". Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Как поясняет Володин, это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет Федерации России одобрил закон об уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пятницу, 24 декабря 2021 года.