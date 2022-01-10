МИД Казахстана проинформирует мировое сообщество о причинах беспорядков

Казахстан предоставит мировому сообществу информацию о причинах беспорядков в стране Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Казахстана пообещало после расследования всему миру рассказать о причинах трагических событий в стране, где 2 января вспыхнули стихийные протесты из-за цен на сжиженный газ для автомобилей и за несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

В МИД республики подчеркнули, что изначально на улицы вышли мирные жители Мангистауской области, недовольные ценой СПГ, однако этой ситуацией воспользовались «террористические, экстремистские и криминальные группы» для эскалации насилия и в других регионах.

«Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу», - цитирует заявление МИД Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

В министерстве также сообщили, что, по предварительным данным, среди погромщиков есть боевики, воевавшие в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок. МИД подчеркивает: правоохранительные органы и вооруженные силы республики противостоят именно террористам, а не мирным протестующим.

Напомним, как писал сайт kp.ru, один из задержанных в Алма-Ате «протестующих» рассказал журналистам, что приехал из Киргизии, когда ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов. По его словам, неизвестные оплатили ему перелет и размещение, причем вместе с ним также прибыли люди из Узбекистана и Таджикистана.

По последним данным, в результате протестов и стычек митингующих с силовиками погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составляет около 212 миллионов долларов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

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