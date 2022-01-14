Что произошло в ночь на 14 января

«КП» – о последних новостях на утро 14 января 2022 года Фото: REUTERS

Американский сенат в четверг, 13 января, отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2». Единомышленникам сенатора от штата Техас во время голосования в верхней палате законодательного органа Соединенных Штатах не удалось набрать необходимые для утверждения этой инициативы 60 голосов. После этого Круз обратился к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести ограничения против трубопровода.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия решит разместить свои войска в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут решительный ответ на подобные действия. Он также сообщил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину.

Общаясь с журналистами в четверг, 13 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал жёсткое заявление, которое касалось возможных новых санкций против нашей страны, в том числе и в отношении российского лидера Владимира Путина: «Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», - сказал официальный представитель Кремля.

Оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что не видит смысла «вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения». Рябков пояснил, что главная проблема кроется в том, что Запад хочет вести диалог на удобных для себя условиях, а Россия заинтересована в переговорах на основе взаимности.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошли первые за 2,5 года переговоры в формате Совета Россия – НАТО. Как отмечал сайт kp.ru, сторонам удалось договориться по мелочам, а вот по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс остались при своем мнении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между западным блоком и Россией существуют серьезные противоречия.

К слову, ночью газета New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Украина в обозримом будущем не сможет стать членом НАТО, поскольку многие страны – члены Североатлантического альянса выступают против.

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, добровольно сложил с себя воинские титулы и обязанности члена королевской семьи. И сделал это, как сообщается в заявлении Букингемского дворца, «с согласия и одобрения королевы». Титул герцога Йоркского за Эндрю остался, а вот титул «королевского высочества» он использовать больше не сможет.