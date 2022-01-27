Госдепартамент: Власти США не допустят запуск «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

В случае гипотетического «вторжения России» на Украину американские власти не допустят запуск газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением в эфире National Public Radio выступил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

«Я хочу донести предельно ясно: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», - заявил официальный представитель госдепа.

По словам Неда Прайса, пока газопровод не введен в строй, он остается «рычагом воздействия» на Россию для Соединённых Штатов, Германии и всего «для трансатлантического сообщества».

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против нашей страны в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, однако ограничения не коснутся «Северного потока — 2».

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер сказал, что рестрикции против России «уже давно малоэффективны», а закрытие балтийского газопровода обернется серьезными последствиями для Германии и Европы.

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