Зеленский после стрельбы в Днепре сменил командующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Национальной гвардии Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Национальной гвардии Украины (НГУ). В четверг, 27 января, глава государства подписал указ об увольнении с этой должности Николая Балана, а другим указом назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии страны генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, который до этого служил заместителем руководителя НГУ.

Ранее Николай Балан заявил, что после расстрела военных на заводе «Южмаш» в городе Днепр (бывший Днепропетровск) подал в отставку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около четырех часов утра 27 января при выдаче оружия солдат-срочник Нацгвардии Артемий Рябчук «по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ», в результате были убиты пять человек, еще пятеро получили ранения. После расстрела сослуживцев солдат с автоматом сбежал с места преступления.

Позже его поймали. Сообщалось, что он сам сдался правоохранителям, попросив незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить, где он находится. На допросе Рябчук подробно рассказал, как убивал сослуживцев, однако мотивы своих поступков пояснить не смог. Стрелку грозит пожизненное заключение.