США хотят созвать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

Соединенные Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, на котором они хотят обсудить якобы «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и приписываемое нашей стране «наращивание» вооруженных сил на границе с Незалежной. Об этом говорится в заявлении американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд. Предполагается, что заседание членов Совбеза состоится в понедельник, 31 января.

По ее словам, США призвали провести открытое заседание СБ, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

В заявлении Томас-Гринфилд подчеркивается, что члены Совета Безопасности должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Томас-Гринфилд заявила, что в случае эскалации ситуации вокруг Незалежной США могут применить в отношении России не только экономические, но и военные «меры воздействия», а если Москва «пойдет на конфронтацию», Вашингтон ответит агрессивно.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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