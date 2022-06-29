Что произошло в ночь на 29 июня. Фото: Минобороны/ТАСС

В Лисичанске силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали более 10 иностранных наемников. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, все они разных национальностей, разных стран. Согласно его информации, наемники принимали участие в боях в Рубежном и в Северодонецке.

Западные чиновники и журналисты оказались шокированы появлением "Картофельного салата по-русски" в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде. Reuters уточняет, что блюдо располагалось на верхней строчке меню, оно предлагалось гостям по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит картофель, горох, морковь и майонез.

Российским силовикам удалось обезвредить диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Отмечается, что в ее арсенале, кроме стрелкового оружия, были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на итоговой пресс-конференции после саммита G7 (большой семерки) не смог сдержать смех после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись с мероприятия опубликовало издание Welt.

Российская спецоперация на территории Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Он также отметил, что спецоперация была начала ради прекращения обстрелов Донбасса Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "наказать" сотрудников российских СМИ за поддержку военной спецоперации. Он отметил, что накануне выступил в ООН с призывом создать "трибунала для России". По его мнению, это необходимо для рассмотрения действий российских военных на украинской территории.