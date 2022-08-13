Что произошло в ночь на 13 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Генсека ООН Антониу Гуттереша по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы, никаких сигналов Киеву с его стороны не прозвучало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН. По ее мнению, "никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало". Дипломат также подчеркнула, что либо Гуттереш не способен признать реальность, либо просто не хочет этого делать.

Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что в ближайшие несколько месяцев Украина может лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых ей Соединенными Штатами. Военный полагает, что потеря ракет для HIMARS, вероятнее всего, случится на протяжении одного - четырёх месяцев.

Наступление мирового экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов, вероятно, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России. Как отмечается в проекте ЦБ, сценарий "глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике, когда международная торговля будет сильнее концентрироваться в региональных блоках.

Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил, что российская сторона предупредила Соединённые Штаты о "точках невозврата". Он объяснил, что речь идет о рисках разрыва дипломатический отношений между странами в случае, если Америка признает Россию "страной - спонсором терроризма".

Журналистам "Известий" Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года, сообщает редакция. Отмечается, что власти страны признали визы недействительными. Такое решение было принято, поскольку "условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны".

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не может обещать ничего конкретного по вопросу санкций против России. Однако при этом глава государства отметил, что намерен продолжать нынешнюю политику столько, сколько это будет возможным.

Франция отказалась создавать вместе с Россией прибор для изучения Венеры. Речь идет о приборе для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Он нужен для изучения атмосферы планеты методом спектроскопии.

Сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар, заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски. Мотивы его поступка сейчас выясняются.