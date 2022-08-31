Что произошло в ночь на 31 августа. Фото: Юрий Лизунов/фотохроника ТАСС

Поздним вечером 30 августа 2022 года умер Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь. Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачёва, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что утром глава государства направит телеграмму родным и близким политика.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне. Он также отметил, что данная отрасль является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны.

Поставки газа по "Северному потоку" полностью остановлены на три дня в связи с началом проведения ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

Если бы Киеву удалось захватить полуостров Крым военной силой и провести там дерусификацию, то ему бы пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны местного населения, заявляет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. Так журналист прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании завоевать российский полуостров.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации. Она полагает, что Украина сможет войти в состав альянса, несмотря на участие в вооруженном конфликте.