Что произошло в ночь на 18 декабря

США не согласовали Украине проведение крайне провокационной операции против высокопоставленного российского военачальника Фото: REUTERS

Американское издание The New York Times утверждает, что США помешали ВСУ убить главу Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. В материале издания говорится о том, что Вашингтон выступил категорически против проведения подобной операции, узнав о том, что она планируется.

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