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НовостиПолитика18 декабря 2022 4:16

Что произошло в ночь на 18 декабря

NYT: Вашингтон помешал Киеву совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
Александр КИСЛОВ
США не согласовали Украине проведение крайне провокационной операции против высокопоставленного российского военачальника

США не согласовали Украине проведение крайне провокационной операции против высокопоставленного российского военачальника

Фото: REUTERS

Американское издание The New York Times утверждает, что США помешали ВСУ убить главу Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. В материале издания говорится о том, что Вашингтон выступил категорически против проведения подобной операции, узнав о том, что она планируется.

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