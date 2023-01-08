Кондолиза Райс выступила с неожиданным признанием по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-главы американского Госдепа и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс уверены в том, что Владимир Путин не допустит поражения РФ в конфликте на Украине. По словам бывших влиятельных политиков США, Москва точно ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возможную передачу Киеву новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Райс и Гейтс также публично признали, что Вооруженные силы Украины имеют возможность оказывать какое-либо сопротивление армии РФ исключительно благодаря оказываемой Киеву Западом масштабной военной помощи. Если бы ее не было, Украина давно бы уже капитулировала, полагают они.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. С таким публичным заявлением выступил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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