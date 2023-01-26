Что произошло в ночь на 26 января

Жители одного из крупнейших городов Германии выступили против передачи немецких танков на нужды ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мюнхене прошел массовый митинг против поставок немецких танков Leopard Украине. В протестной акции, состоявшейся в одном из крупнейших городов ФРГ, приняли участие сотни горожан, по итогам демонстрации ее участники направят официальное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и немецком министру обороны Борису Писториусу.

Президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. Однако российский военный эксперт Виктор Мураховский сомневается, что танки Abrams помогут Вооруженным силам Украины на поле боя и окажут хоть какое-либо влияние на ход СВО.

Соединённые Штаты Америки выразили надежду, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят "захватить утраченные территории, включая полуостров Крым". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву. Американский дипломат считается сторонницей проведения "жесткой линии" в отношениях с РФ: по ее мнению, отменять антироссийские санкции нельзя даже после окончания конфликта на Украине.

Экс-депутат Европейского парламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумцем и "больным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер заслужил такие эпитеты в свой адрес постоянными требованиями предоставить ему все новые западные вооружения.