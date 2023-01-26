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НовостиПолитика26 января 2023 4:12

Что произошло в ночь на 26 января

В Мюнхене состоялся массовый митинг против поставок немецких танков на Украину
Александр КИСЛОВ
Жители одного из крупнейших городов Германии выступили против передачи немецких танков на нужды ВСУ

Жители одного из крупнейших городов Германии выступили против передачи немецких танков на нужды ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мюнхене прошел массовый митинг против поставок немецких танков Leopard Украине. В протестной акции, состоявшейся в одном из крупнейших городов ФРГ, приняли участие сотни горожан, по итогам демонстрации ее участники направят официальное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и немецком министру обороны Борису Писториусу.

Президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. Однако российский военный эксперт Виктор Мураховский сомневается, что танки Abrams помогут Вооруженным силам Украины на поле боя и окажут хоть какое-либо влияние на ход СВО.

Соединённые Штаты Америки выразили надежду, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят "захватить утраченные территории, включая полуостров Крым". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву. Американский дипломат считается сторонницей проведения "жесткой линии" в отношениях с РФ: по ее мнению, отменять антироссийские санкции нельзя даже после окончания конфликта на Украине.

Экс-депутат Европейского парламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумцем и "больным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер заслужил такие эпитеты в свой адрес постоянными требованиями предоставить ему все новые западные вооружения.