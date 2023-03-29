Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Украину соблюдать свободу религии

В ООН призвали Украину соблюдать права человека, в том числе свободу религии. Фото: REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкнер Тюрк призвал Киев соблюдать все права человека, в том числе и свободу религии. Об этом Тюрк сказал, комментируя критику доклада УВКПЧ о свободе религии на Украине со стороны киевских властей.

«Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека», - цитирует Тюрка РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал оценку Управления верховного комиссара (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека по вопросу ситуации с Украинской православной церкви (УПЦ), назвав данный документ несбалансированным. УВКПЧ ранее заявил, что обыски в зданиях православных храмов на Украине могут носить «дискриминационный характер».

Напомним, украинская полиция задержала православного священника во время богослужения.

Также сообщалось, что киевские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев, а Папа Римский Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.