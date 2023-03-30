Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об опасности гражданской войны из-за гонений на УПЦ

Бывший советник Кучмы Соскин предупредил киевские власти о серьезных последствиях гонений на УПЦ. Фото: REUTERS

Гонения украинских властей на УПЦ могут привести к гражданской войне. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Леонид Соскин.

Соскин резко высказался о команде Владимира Зеленского, назвав стоящий у власти людей «болванами» из-за непонимания ими опасности столкновений на религиозной почве, а изгнание монахов из Киево-Печерской лавры – самым опасным внутренним событием на Украине, которое может привести к серьезным последствиям.

«У власти — болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Бывший советник Кучмы посоветовал команде Зеленского отказаться от изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и найти компромиссное решение проблемы.

Напомним, киевские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев, а Папа Римский Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Тем временем Киево-Печерскую лавру в день изгнания священнослужителей посетили тысячи верующих. Пришедшие на последнее богослужение православные не поместились внутри храма, им пришлось молиться на внешней территории церкви.

Что стоит за гонениями на каноническую православную церковь на Украине, читайте здесь на KP.RU.