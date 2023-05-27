Что произошло в ночь на 27 мая

Группировка «Юг» сорвала попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он отметил, что авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации украинской бригады на Лисичанском направлении.

Беспилотные катера, которыми Киев пыталась атаковать корабль «Иван Хурс», были западного производства и запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове.

Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США.

Киев официально попросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы. Издание отметило, что не все верят, что Украина способна разумно использовать такое оружие.

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Решение Киева отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность, написало издание The Spectator.

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