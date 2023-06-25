Росавтодор: все ранее введенные на трассах ограничения сняты

Ранее введенные ограничения на движение по ряду российских трасс сняты, сообщили в Росавтодоре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все ранее введенные в связи с передвижением колонн ЧВК «Вагнер» ограничения на передвижение по российским трассам сняты. Об этом в воскресенье 25 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росавтодора».

«Ограничения сняты», - приводит агентство ответ представителя ведомства на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км в связи с передвижением колонны военной техники.

Также сообщалось, что были отменены все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, а в Калужской области ограничили движение на дорогах на границе с соседними регионами.

Позднее администрация Липецка информировала, что въезды в город со стороны Чаплыгина и Лебедяни перекрыты, а на въезде в Ростовскую области ограничили движение для гражданских машин.

Меры безопасности были усилены и на нескольких въездах в Москву.