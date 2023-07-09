В Украинском Минобороны признали ответственность Киева за теракт на Крымском мосту в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев ответственен за теракт на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года. Об этом заявила заместитель украинского МО Анна Маляр. Она уточнила, что это было сделано, чтобы "чтобы нарушить россиянам логистику".

Тем временем, евродепутат Мик Уоллес, призвав ООН "остановить это безумие". После получения Киевом большого количества кассетных боеприпасов сильнее всего пострадают мирные жители Украины, считает он.

Кроме того, Украина в скором времени получит несколько противоминных кораблей, которые предоставят ей Нидерланды. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Власти ФРГ опасаются, что принятие Украины в альянс может привести к войне с Россией.

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