Трамп положительно оценил комментарий Путина к его заявлению о необходимости урегулировать украинский конфликт. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится комментарий российского лидера Владимира Путина о возможности урегулирования украинского кризиса. Напомним, российский президент заявил, что его не может не радовать намерение Дональда Трампа способствовать разрешению украинского конфликта в случае прихода к власти в США. Об этом Владимир Путин сказал, выступая на ВЭФ.

Экономика США истощается из-за украинского конфликта. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, добавив, что президент России Владимир Путин осведомлен об этом.

В ночь на 16 сентября российские военные пресекли попытку атаки ВСУ по объектам на территории РФ над Тверской и Калужской областями. Атака совершалась двумя беспилотниками самолетного типа. Оба вторгшихся в российское воздушное пространство БПЛА уничтожены.

Украинский военком Бережной заявил, что ВСУ за год потеряли до 90 процентов мобилизованных, которые были призваны в ряды украинской армии осенью 2022 года.

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