США завершили удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache Фото: REUTERS.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении ударов по Ирану, нанесенных в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache. Целями стали радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и наземные пункты управления Ирана в районе Ормузского пролива. Удары наносились с применением высокоточных боеприпасов, использованных истребителями ВВС и ВМС США.

Инцидент произошел вечером 8 июня, когда американский ударный вертолет Apache проводил патрулирование акватории Ормузского пролива. Экипаж из двух человек не пострадал. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее серьезным инцидентом и пригрозил Тегерану.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее предупреждал, что Иран даст военный ответ в случае нарушения его границ. По его словам, Ормузский пролив не является международными водами, и напомнил, что этот объект находится в тысячах миль от США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS News заявил, что согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от одной недели до нескольких месяцев. В интервью Fox News он заверил, что американское руководство намерено добиться мирного соглашения с Ираном. По словам Вэнса, США будут работать над сделкой вне зависимости от позиции Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях заявил, что противостояние Израиля с Ираном и «Хезболлах» еще не завершено, и пообещал противникам жесткий ответ на любые новые атаки. Ранее агентство Axios со ссылкой на источники писало о серьезных разногласиях между премьер-министром Израиля Нетаньяху и президентом Трампом по поводу ситуации в Ливане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в соцсети X тем временем заявил, что военного решения ближневосточных конфликтов не существует. По его словам, единственный путь к миру — диалог и переговоры.