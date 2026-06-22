Собянин сообщил об отражении БПЛА

Собянин: ПВО сбила летевший в сторону Москвы БПЛА Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник отразили атаку беспилотника, сообщил в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

"Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении градоначальника.

В ночь на 21 июня российские средства ПВО уничтожили и перехватили 239 украинских БПЛА над регионами России. Всего за прошедшие сутки, с 20 по 21 июня, средства ПВО уничтожили 483 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщило Министерство обороны РФ, ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на регионы России, но она была успешно отражена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность и успешно выполняют задачи, несмотря на продолжающиеся атаки.

Украинские боевики систематически атакуют российские регионы. Жертвами этих ударов становятся мирные жители. Напомним, 17 июня в Брянской области произошла трагедия. ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек, в том числе дети, пострадали. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Комментируя атаки ВСУ на российские регионы, помощник президента РФ Юрий Ушаков недавно заявил, что действия Киева отдаляют возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, удары по мирным объектам не создают условий для переговоров на высшем уровне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на автобус из Белоруссии очередным терактом киевского режима.