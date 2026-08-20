Мы хорошо все спланировали: в Иране рассказали о экономике страны на фоне почти остановленного экспорта нефти

Глава ЦБ Хеммати: Иран почти полностью остановил экспорт нефти Фото: REUTERS.

Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что в нынешних условиях экспорт нефти из страны практически остановлен. Об этом сообщает агентство Mehr .

«В этих условиях экспорт нефти практически прекратился. Мы настолько хорошо всё спланировали, что располагаем валютными ресурсами», — говорится в сообщении

Хеммати также подчеркнул, что блокада и санкции влияют на экономику страны, однако, по его словам, дефицита товаров на рынке в настоящее время нет.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп анонсировал экономическую операцию против Ирана. Поводом для начала этой операции послужило то, что Иран не стал заключать сделку с Вашингтоном. Глава Белого дома заявил, что никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня он объявляет о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны

До этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может расширить перечень санкций в отношении Ирана, при этом новые рестрикции окажутся более жёсткими, чем уже действующие.

Также Трамп поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению. Администрация США заменила стратегию «как можно скорее сокрушить Иран» на идею «задушить его» со временем.

На этом фоне американские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки наладили тайный судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки нефти. Отмечается, что по тайному нефтяному коридору США ежедневно перевозят через Ормузский пролив миллионы баррелей нефти.

18 августа Объединенные Арабские Эмираты объявили о прекращении всех торговых, коммерческих и финансовых операций с Ираном на фоне ракетного удара по территории страны.

Ранее в США признали, что начали иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешёвой нефтью. В то же время ранее называвшееся приоритетной целью предотвращение появления у Ирана ядерного оружия не является таковой. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.