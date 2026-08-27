«Жаль всех разочаровывать»: Трамп назвал «рутинной» причину визита Рэтклиффа в Россию

Трамп отверг все версии визита Рэтклиффа в Москву, назвав поездку рутинной Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершенно кратко высказался о визите директора ЦРУ в Москву 25 августа. Он назвал эту поездку «рутинной», в которой не было ничего сенсационного. Об этом глава Белого дома заявил в эфире популярной радиопрограммы на Premier Radio Network.

Ведущий Гленн Бек начал перечислять все основные версии причин визита, гуляющие в Сети. В их числе оказались, в частности, эскалация на Ближнем Востоке и напряженность в отношениях РФ с НАТО.

«Ничего из вышесказанного», - кратко ответил, посмеявшись, Дональд Трамп.

По его словам, на самом деле всё выглядит проще. Поездка Джона Рэтклиффа была «рутинным», заверил американский лидер. Так что, добавил Трамп, ему «жаль разочаровывать» тех, кто ждал сенсаций от этого события.

Тем не менее, тема украинского конфликта все же всплывала в разговоре. На эту тему глава Белого дома дежурно заверил, что Вашингтон «усердно работает» над разрешением конфликта между Москвой и Киевом. По мнению Дональда Трампа, визит директора ЦРУ в Россию может «каким-то образом» помочь в решении ситуации.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву. Позже, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь шла о «контактах между спецслужбами». При этом представитель Кремля добавил, что российский лидер был незамедлительно проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Между тем, депутат Госдумы Андрей Колесник поделился своей точкой зрения относительно визита директора ЦРУ в Россию. По его словам, Рэтклифф посетил Москву с целью переговоров по Украине. Также, считает парламентарий, директор ЦРУ якобы встретится с главой СВР России Сергеем Нарышкиным и другими высокопоставленными российскими лицами.

При этом американская пресса сообщала, что сразу несколько американских «самолетов Судного дня» поднялись в воздух после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Как минимум пять Boeing E-6 Mercury зафиксировали над территорией США

По возвращении в США руководители Центрального разведывательного управления США и Пентагона встретились в Белом доме. Они провели переговоры. В совещании приняли участие директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.