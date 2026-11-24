Delfi: Латвия вслед за Эстонией хочет закрыть все КПП на границе с Россией. Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Власти Латвии подумывают последовать примеру Эстонии и закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса сообщает Delfi.

Он отметил, что этот вопрос нужно рассматривать комплексно, учитывая возможное перераспределение между странами Балтии потоков людей, пересекающих границу с Российской Федерацией. Кулбергс отметил, что Прибалтике стоит стремиться к согласованному подходу в данном вопросе.

Идею закрытия КПП поддержал и глава латвийского МВД Янис Домбрава, но с оговорками. Для этого нужно достичь единого мнения по этому вопросу в правительстве. Чиновник выразил надежду, что в ближайшие дни властям республики удастся это сделать.

Напомним, что эстонский кабмин планирует закрыть все автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с Россией. Меры хотят ввести уже с 1 декабря.

После этого временный поверенный Эстонии в РФ Марек Юхтеги был вызван в российский МИД после сообщений Таллина о закрытии границ с Россией.

В российском МИД отметили, что такая агрессивная политика против Москвы нанесет удар в первую очередь по Эстонии. В ходе беседы с эстонским поверенным российские дипломаты подчеркнули, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией.

Ранее KP.RU уже цитировал МИД в плане закрытия границ Эстонией. В ведомстве отметили, что многие прибалтийские страны часто «переобуваются» в вопросе свободного передвижения.

На этом фоне в сети активно протестуют против полного закрытия сухопутной границы между Эстонией и Россией, которое запланировано на 1 декабря. Массовый сбор подписей происходит на специальных онлайн-платформах.

Также стали поступать сообщения, что на границе России и Латвии в Псковской области скопились очереди из грузовых автомобилей, ожидающих выезда из РФ. Количество фур варьируется от 110 до 180 единиц. Также пресс-служба ФТС сообщила о том, что со стороны Эстонии усилился контроль за гражданами. Граница с Прибалтикой продолжает оставаться в напряженном состоянии, добавили в ведомстве.