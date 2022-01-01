промокод alltime

Ассортимент AllTime

Система каталогов магазина логична, проста и понятна. Весь объем товаров распределен по следующим каталогам, которые отображаются в верхней части сайта: Наручные часы, Интерьерные часы, Сумки и кожаные изделия, Подарки и сувениры, Ювелирные украшения, Аксессуары и принадлежности, Ручки и карандаши. Точно зная, что вы хотите приобрести, вы с легкостью выберите нужный вам каталог, внутри которого вас ждет более подробное меню, соответствующее товарным группам или сформированное согласно характеристикам товаров, входящим в данный каталог.

Каталог “Наручные часы” предлагает покупателю выбрать товар по различным параметрам – пол будущего обладателя часов – мужские или женские; их материал – керамические, титановые; страна производства – российские, японские, немецкие; стиль – спортивные, военные, на каждый день.

В каталоге Интерьерные часы вы найдете напольные, каминные, настенные, настольные и другие часы, которые послужат не только полезным предметом, но и станут частью декора.

Еще один крупный каталог – Сумки и кожаные изделия вместил в себя массу товаров, таких как женские и мужские сумки, барсетки, кошельки, папки для документов, обложки на паспорт, ремни многое другое.

Все самые оригинальные вещицы, которые могут послужить отличным презентом находятся в каталоге Подарки и сувениры. Здесь вы найдете наборы и аксессуары для курения, картины из страз, необычные елочные игрушки, а также другие товары.

Каталог “Ювелирные изделия” представлен такими товарными группами, как браслеты, броши, запонки, кольца, подвески, серьги, цепочки и колье, зажимы для галстуков и шкатулки для хранения украшений.

Если вы хотите сделать приятный подарок себе, кому-то из родных и близких или же коллег, то обязательно загляните в каталог Аксессуары и принадлежности. Здесь находятся различные зажигалки, брелоки, зажимы для денег и другие некрупные вещи, которые смогут подчеркнуть статус своего обладателя.

Бессменные лидеры дорогих и нужных подарков – качественные письменные принадлежности находятся в каталоге Ручки и карандаши.