промокод alltime

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Промокоды AllTime на Август

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Контакты AllTime

Юридический адрес:
111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, территория завода "Компрессор"

Электронная почта:
question@alltime.ru

Телефон:
8 (800) 200-39-75, 8 (495) 363-39-75

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от AllTime

Интернет-магазин часовых и ювелирных изделий AllTime

Официальный сайт компании AllTime — место, где можно купить престижные часы и ювелирную продукцию. В каталоге этого интернет-магазина около 50 000 оригинальных предложений от более чем 200 производителей. Олтайм является официальным представителем многих популярных брендов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компания является поставщиком ряда авторитетных организаций, например Администрации Президента РФ и РЖД.

Проект AllTime был запущен в 1994 году, открытие сайта состоялось в 2000 году. Сегодня магазины сети работают в 21 городе России. Делать онлайн-покупки можно также через бесплатное мобильное приложение для устройств на iOS и Android. Доставка товаров осуществляется во все регионы страны. Программа поощрений для клиентов интернет-магазина Олтайм предусматривает регулярные скидки по распродажам, дисконтным картам и бесплатным купонам.

Ассортимент предложений на сайте AllTime

  • В интернет-магазине компании Олтайм можно приобрести наручные часы всех видов:

    • механические, кварцевые, с ручным и автоматическим заводом, умные;

    • золотой, стальной, бронзовый, керамический или пластиковый корпус;

    • сапфировое или минеральное стекло для циферблата;

    • водозащитные и противоударные;

    • для занятий спортом и туризмом.

    На странице «Часы Люкс» представлены премиальные модели. В разделе «Ювелирные украшения» продают кольца, цепочки, серьги и другие драгоценные изделия. К главным товарам в интернет-магазине предлагают подобрать различные аксессуары. Клиенту сайта или приложения всегда помогут найти подарок к конкретному празднику или событию.

Как получить скидку при покупке на официальном сайте AllTime

Интернет-магазин Олтайм публикует свои специальные предложения на странице «Скидки и акции». Здесь можно сразу активировать любой актуальный промокод AllTime из предложенного списка. В категории «Распродажа» предлагаются товары по дисконтным ценами. В разделе «Банки» можно быстро оформить рассрочку на покупку под 0%. Также есть возможность выбрать подарки от брендов-партнеров.

Для постоянных покупателей на сайте AllTime действует сразу несколько бонусных программ. Сразу после регистрации открывается доступ к специальным выгодным ценам. После каждой покупки клиенту дают дисконтную карту, позволяющую получить еще больше привилегий на следующий заказ. Активировать купон AllTime одновременно с картой нельзя. Зарабатывать и тратить бонусы предлагают также в рамках партнерских программ «Спасибо» Сбербанка, «Крылья» Ural Airlines и «Бонус» Ростелекома.

Уведомление о новой акции или промокод Олтайм можно получать прямо на электронную почту, дав согласие на рассылку. Скидку готовы предоставить уже на первую покупку. Все предложения, публикуемые на сайте AllTime, бесплатно доступны и на этой странице. Приступить к активации актуального купона можно сразу, даже не регистрируясь.

Как активировать актуальный промокод на AllTime

Бесплатный купон AllTime не всегда содержит код. В таком случае специальное предложение станет доступным после перехода на страницу акции и выполнения ее условий. Если внутри есть промокод AllTime, его нужно сообщить при оформлении покупки. Порядок активации скидки:

  1. Выбрать купон AllTime на этой странице.

  2. Скопировать актуальный промокод Олтайм.

  3. Перейти на сайт магазина и определиться с покупкой.

  4. Предоставить запрашиваемые сведения при подаче заявки.

  5. Ввести промокод AllTime на этапе оплаты заказа.

  6. Нажать «Добавить», проверить скидку и завершить оформление.

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Активировать промокод на AllTime нужно не позже даты, указанной в условиях специального предложения. Иногда получается воспользоваться даже просроченным купоном, но продление акции встречается редко. Применить промокод Олтайм к товарам можно при условии, что на них не распространяются другие скидки. Некоторые предлагаемые посетителям интернет-магазина AllTime премиальные часы купить с дисконтом нельзя.

Как заказать товар в AllTime

Открыть аккаунт на сайте Олтайм можно через мобильный или электронную почту. При подаче заявки в корзине нужно сообщить контакты и выбрать способ получения: в пункте выдачи или по адресу клиента. Заказавшим на сайте AllTime наручные часы или ювелирное изделие редко приходится платить за доставку. Если сумма чека превышает 5000 рублей, услугу оплачивает интернет-магазин Олтайм. За покупку можно рассчитаться картой как в момент оформления заказа, так и при получении. В последнем случае также принимают наличные. Применить актуальный промокод на AllTime нужно до подачи заявки, независимо от способа оплаты.

Ассортимент AllTime

Система каталогов магазина логична, проста и понятна. Весь объем товаров распределен по следующим каталогам, которые отображаются в верхней части сайта: Наручные часы, Интерьерные часы, Сумки и кожаные изделия, Подарки и сувениры, Ювелирные украшения, Аксессуары и принадлежности, Ручки и карандаши. Точно зная, что вы хотите приобрести, вы с легкостью выберите нужный вам каталог, внутри которого вас ждет более подробное меню, соответствующее товарным группам или сформированное согласно характеристикам товаров, входящим в данный каталог.

Каталог “Наручные часы” предлагает покупателю выбрать товар по различным параметрам – пол будущего обладателя часов – мужские или женские; их материал – керамические, титановые; страна производства – российские, японские, немецкие; стиль – спортивные, военные, на каждый день.

В каталоге Интерьерные часы вы найдете напольные, каминные, настенные, настольные и другие часы, которые послужат не только полезным предметом, но и станут частью декора.

Еще один крупный каталог – Сумки и кожаные изделия вместил в себя массу товаров, таких как женские и мужские сумки, барсетки, кошельки, папки для документов, обложки на паспорт, ремни многое другое.

Все самые оригинальные вещицы, которые могут послужить отличным презентом находятся в каталоге Подарки и сувениры. Здесь вы найдете наборы и аксессуары для курения, картины из страз, необычные елочные игрушки, а также другие товары.

Каталог “Ювелирные изделия” представлен такими товарными группами, как браслеты, броши, запонки, кольца, подвески, серьги, цепочки и колье, зажимы для галстуков и шкатулки для хранения украшений.

Если вы хотите сделать приятный подарок себе, кому-то из родных и близких или же коллег, то обязательно загляните в каталог Аксессуары и принадлежности. Здесь находятся различные зажигалки, брелоки, зажимы для денег и другие некрупные вещи, которые смогут подчеркнуть статус своего обладателя.

Бессменные лидеры дорогих и нужных подарков – качественные письменные принадлежности находятся в каталоге Ручки и карандаши.

Условия возврата в Alltime

Любой покупатель может вернуть купленный в интернет-магазине AllTime товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 7 календарных дней с момента его получения.

Для этого необходимо вернуть товар, который не имеет следов эксплуатации и различных приобретенных внешних дефектов, в любой розничный магазин компании, если вы проживаете на территории Москвы или Санкт-Петербурга, или выслать посылку первым классом Почты России, направив на адрес: 111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корпус 41, указав имя получателя - ООО «ОЛТАЙМ». Вам будет сообщен уникальный трек-номер, по которому возможно отслеживание отправления. Этот номер необходимо направить на один из адресов электронной почты магазина - di@alltime.ru или sklad@alltime.ru. Траты на обратную пересылку товара надлежащего качества будет брать на себя покупатель.

Если же вам был доставлен товар ненадлежащего качества, либо в период гарантийного срока произошла его поломка, интернет-магазин AllTime обязуется оплатить пересылку до склада, а также до сервисного центра.

Лучшие промокоды AllTime

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