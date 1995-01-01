Информация о компании Бетховен

Первый магазин Бетховен появился в Москве в 1993 году. У его истоков стоял Георгий Чкаурели, на сегодняшний день генеральный директор ООО «Пет Ритейл» — компании, которая руководит торговой сетью. Со временем стали появляться новые точки продаж, а в 1995-м магазины получили свое сегодняшнее название — Bethowen. Бренд показывал быстрый рост, что было обусловлено огромным ассортиментом и недорогой продукцией под собственной маркой. Уже к началу 2000-х годов торговая сеть стала одной из крупнейших в Москве, а чуть позже открыла представительства в других регионах России.

Сегодня Бетховен делает упор на товары для кошек и собак. Но есть и другие категории: птицы, грызуны, аквариумистика. В каталоге продавца можно найти корма, домики, коврики, игрушки, средства для ухода и многое другое. а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ритейлера.

Самые популярные товары в онлайн-магазине

Чаще всего здесь покупают корма для кошек и собак, что обусловлено самой большой распространенностью этих домашних животных. Второе место по популярности занимают товары для грызунов (кормовые смеси, наполнители, клетки), ведь хомяки и декоративные крысы тоже встречаются часто, особенно в семьях с детьми. Нередко покупают и оборудование для аквариума: грунт, фильтры, осветительные приборы.

Программа лояльности магазина Бетховен

В Bethowen действует программа лояльности, которая предусматривает начисление кэшбэка за покупки. Для участия в ней необходимо оформить специальную бонусную карту, заполнив анкету на сайте ритейлера и подтвердив свой мобильный номер с помощью SMS-кода. При этом на карточку будут начислены дополнительные баллы: 100 за регистрацию, 300 в качестве подарка на день рождения и cashback 3% с первой покупки, сделанной до присоединения к программе лояльности.

После оформления карты клиенту становится доступен ряд привилегий, главная из которых — это кэшбэк, размер которого зависит от суммы заказа и может составлять от 3 до 10%. В дальнейшем за счет накопленных баллов можно будет рассчитываться за товар, оплачивая до 90% от его стоимости. Это касается всех позиций из каталога, в том числе подпадающих под действие скидок, акций, купонов и промокодов. Также покупатель получает персональные скидочные предложения, по которым можно приобретать товар значительно дешевле.

Как оплатить товар в онлайн-магазине Бетховен

Для рядовых покупателей оплата возможна всего двумя способами: наличными деньгами либо банковскими картами любых российских банков, в том числе с использованием платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Расчет наличностью возможен при получении заказа от курьера или в пункте выдачи. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен безналичный расчет.

Как получить заказ

Сегодня в онлайн-магазине можно получить товар тремя способами:

Курьерская доставка. Действует только в пределах Москвы и Московской области. Может быть платной или бесплатной — это зависит от суммы заказа. Итоговая стоимость определяется удаленностью пункта назначения.

Самовывоз из магазина. В этом случае клиент забирает заказ в одной из столичных или подмосковных торговых точек компании — это абсолютно бесплатно.

Доставка до пункта выдачи. Товар привозят в ПВЗ, которые есть в Москве и нескольких соседних областях. Плату за это также не взимают.

Как вернуть товар

Любую вещь, купленную в магазине Бетховен, можно вернуть в течение 7 календарных дней с момента получения или отказаться от нее в любое время до принятия. При этом обязательно сохранение товарного вида, заводской упаковки, бирок, ярлыков и кассового чека. Товар отправляется продавцу любым удобным способом либо возвращается в магазин или пункт выдачи. Расходы по обратной пересылке несет покупатель. В течение 10 дней с момента получения вещи ритейлером клиент получает назад свои деньги. Их перечисляют на те же реквизиты, с которых производилась оплата покупки.