Череда зимних праздников — это время, когда люди по всему миру покупают подарки близким. Поэтому в новогодний канун зарубежные и российские интернет-магазины устраивают распродажи, проводят акции и устанавливают выгодные скидки на товары.

Многие товары уценивают. Обычно онлайн-магазины снижают цены на позиции каталога, которые не раскупили в течение года, — модные коллекции прошлого сезона, вещи больших размеров, специфическую технику. По уценке можно сэкономить 50% и более.

Так как многие закупают продукты питания для праздничного стола дома или приготовления блюд на корпоративе, то часто скидки распространяются и на них. Также недорого продаются вещи, которые помогут весело провести каникулы и создать праздничную, сказочную атмосферу: интерьерные украшения, фейерверки, маскарадные наряды, романтичные аксессуары.

В декабре-январе офлайн-ритейлеры и сайты онлайн-магазинов устанавливают дисконт почти на все категории товаров. Среди них:

Как сделать новогодние покупки выгодными

Хотя примерно за неделю до Нового года скидки действуют почти для всех товаров, к покупкам надо отнестись ответственно, не нужно покупать все подряд. Это может ударить по семейному бюджету. Лучше купить то, что нужно и чего действительно хочется.

Чтобы не заказать лишнего, к распродаже лучше готовиться заранее — уже в осеннем сезоне. Стоит составить список вещей, которые хочется купить, и придерживаться его во время покупок.

Второй важный момент — скидочные предложения нужно внимательно изучать. Может оказаться, что они не такие уж и выгодные. Например, когда другой магазин предлагает точно такой же товар дешевле. Так что к выбору товара с дисконтом нужно подойти ответственно.

Также стоит присмотреться к условиям доставки. Если она платная, цена услуги может свести выгоду на нет. Такая же ситуация и с другими дополнительными опциями — они могут свести скидки к минимуму, поэтому их лучше избегать.