Череда зимних праздников — это время, когда люди по всему миру покупают подарки близким. Поэтому в новогодний канун зарубежные и российские интернет-магазины устраивают распродажи, проводят акции и устанавливают выгодные скидки на товары.
На каких товарах можно сэкономить на Новый год
В декабре-январе офлайн-ритейлеры и сайты онлайн-магазинов устанавливают дисконт почти на все категории товаров. Среди них:
- одежда;
- аксессуары;
- техника;
- электроника;
- косметика и парфюмерия;
- средства для макияжа.
Так как многие закупают продукты питания для праздничного стола дома или приготовления блюд на корпоративе, то часто скидки распространяются и на них. Также недорого продаются вещи, которые помогут весело провести каникулы и создать праздничную, сказочную атмосферу: интерьерные украшения, фейерверки, маскарадные наряды, романтичные аксессуары.
Многие товары уценивают. Обычно онлайн-магазины снижают цены на позиции каталога, которые не раскупили в течение года, — модные коллекции прошлого сезона, вещи больших размеров, специфическую технику. По уценке можно сэкономить 50% и более.
Как сделать новогодние покупки выгодными
Хотя примерно за неделю до Нового года скидки действуют почти для всех товаров, к покупкам надо отнестись ответственно, не нужно покупать все подряд. Это может ударить по семейному бюджету. Лучше купить то, что нужно и чего действительно хочется.
Чтобы не заказать лишнего, к распродаже лучше готовиться заранее — уже в осеннем сезоне. Стоит составить список вещей, которые хочется купить, и придерживаться его во время покупок.
Второй важный момент — скидочные предложения нужно внимательно изучать. Может оказаться, что они не такие уж и выгодные. Например, когда другой магазин предлагает точно такой же товар дешевле. Так что к выбору товара с дисконтом нужно подойти ответственно.
Также стоит присмотреться к условиям доставки. Если она платная, цена услуги может свести выгоду на нет. Такая же ситуация и с другими дополнительными опциями — они могут свести скидки к минимуму, поэтому их лучше избегать.
Промокоды на новогодние праздники
Самый выгодный способ сэкономить на Новый год и Рождество — использовать промокод при покупке. Его активация не требует соблюдения дополнительных условий и требований. При этом скидка по дисконтным кодам может достигать 50–60% от первоначальной стоимости товара.
Часто промокоды можно комбинировать с новогодними акциями и скидками. Это позволяет сделать цену на многие товары еще ниже и сэкономить до 70–80%.
Найти актуальные промокоды и купоны крупнейших онлайн-ритейлеров можно на этой странице. Они помогут выгодно купить подарок для близких или порадовать новой вещью себя. Но нужно поторопиться — количество вещей со скидкой ограничено, а каждый код имеет ограниченный срок действия.
Часто задаваемые вопросы
Когда начнутся скидки к Новому году?
Обычно они стартуют уже в начале декабря, но это зависит от магазина.
Когда самые большие скидки на Новый год?
Обычно самый большой дисконт можно найти за неделю-полторы до Нового года.
Когда новогодние скидки на ОЗОН?
У OZON новогодние акции начинаются 1 декабря 2025 года, а заканчиваются 8 января 2026 года.
Какой максимальный размер скидки можно получить?
Здесь все зависит от ритейлера, некоторые продавцы дают дисконт до 70–80%.
Какого числа начнется рождественская распродажа на AliExpress?
Она стартует 2 декабря 2025 года, а завершится 31 декабря 2025 года.
Сколько длятся новогодние скидки?
Они действуют с начала декабря по конец января, в среднем два месяца.
Какие категории товаров можно купить со скидкой на Новый год?
Скидки распространяются почти на все виды товаров — от одежды до электроники.
Когда начинается новогодняя распродажа?
В разных магазинах дата отличается, это может быть начало или середина декабря.
Когда новогодняя распродажа в М.Видео?
В М.Видео она стартует 28 декабря 2025 года, а заканчивается 9 января 2026 года.