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Майские праздники 2025

Майские праздники 2025 — время, когда люди выбираются на природу, радуют себя и близких новыми вещами. Чаще всего покупают аксессуары, связанные с отдыхом и работой на даче: мангалы, спортивный инвентарь, рыболовные принадлежности, садовый инструмент. Если нужно купить много таких вещей, это может ударить по бюджету, поэтому лучше делать покупки со скидкой. В этом помогут распродажи, акции и промокоды магазинов и торговых площадок, способные снизить стоимость товаров до 50%, а иногда даже больше.

Популярные товары со скидками на майские праздники

Чаще всего перед майскими праздниками ищут скидки на следующие товары:

  • Аксессуары для отдыха. Май — это время, когда в средней полосе России становится по-настоящему тепло. Люди выбираются на природу, чтобы пожарить шашлык или просто отдохнуть на свежем воздухе. Поэтому на майские праздники часто покупают мангалы, тенты, рыболовные принадлежности.
  • Садовый инструмент. Многие встречают начало мая на даче — высаживают овощи на огороде или готовят красивые клумбы в саду. Именно поэтому на майские праздники часто покупают садово-огородный инвентарь: лопаты, грабли, мотоблоки и прочие подобные инструменты.
  • Спортивные аксессуары. Для любителей активного отдыха и спорта в мае открывается теплый сезон — это значит, что они могут заниматься на открытом воздухе. Поэтому весной часто покупают товары для занятий спортом, а также спортивную одежду и аксессуары.

Чтобы делать покупки со скидкой на майские праздники, следует использовать промокоды, которые помогают значительно снизить цену товара в интернет-магазине или на маркетплейсе.

Категории товаров, часто продающихся со скидкой

Обычно на майские праздники чаще всего со скидкой продают товары, пользующиеся повышенным спросом весной: садово-огородный инвентарь, аксессуары для отдыха и занятий спортом. Дисконт на эти категории позволяет ритейлерам и маркетплейсам сделать их и без того высокие продажи еще больше. А покупателям он помогает сэкономить на нужных вещах.

Как сэкономить на подарках на майские праздники

Сегодня у покупателей не возникнет трудностей с тем, как получить максимальную выгоду по промокодам и купить товар со скидкой — магазины и торговые площадки предлагают целый ряд инструментов для этого:

  • Активация сезонных промокодов. Некоторые ритейлеры выпускают специальные коды на майские праздники, которые позволяют получить увеличенный дисконт.
  • Применение купонов на скидку. Это хорошая альтернатива промокодам, которая также позволяет получить неплохую скидку.
  • Покупка акционных товаров. Многие магазины запускают акции, во время действия которых уменьшаются цены на отдельные предложения.
  • Покупка на распродажах. Нередко ритейлеры устраивают перед майскими праздниками распродажные мероприятия, помогающие сэкономить.

В некоторых интернет-магазинах можно сочетать несколько способов сэкономить сразу, например активацию промокода и покупку по акции.

Где найти лучшие промокоды на майские праздники?

Почти все ритейлеры предлагают на майские праздники промокоды, скидки, акции и подарки. Например, сервис бронирования отелей Level-Travel выпустил эксклюзивный весенний код, позволяющий сэкономить на услугах любой российской гостиницы.

В известной торговой сети «Ситилинк» тоже действует специальное предложение, которое распространяется почти на всю технику и электронику из ассортимента магазина. Оно дает скидку до 60%.

Маркетплейс Ozon проводит совместную акцию с «Газпромбанком». Если оформить в течение мая 2025 года карту банка по специальному промокоду, можно получить бесплатный сертификат на ₽1000 для любых покупок на торговой площадке.

Это далеко не полный список эксклюзивных предложений от российских ритейлеров, приуроченных к майским праздникам. Такие промо есть почти во всех крупных интернет-магазинах страны.

Часто задаваемые вопросы

Что купить на майские праздники?

Это зависит от того, как вы собираетесь их провести. Если планируется отдых на природе, можно купить вещи, которые сделают его приятнее, например тент или переносной мангал.

Где найти список магазинов со скидками на майские праздники?

Список магазинов со скидками на майские праздники можно найти прямо на этой странице. Тут собраны все самые выгодные дисконты от российских ритейлеров.

Как применить промокод на майские праздники?

Особенности использования скидочного кода зависят от магазина. Обычно его нужно вставить в специальное поле при оформлении заказа.

Что подарить на майские праздники?

Здесь нет каких-то строгих правил или традиций, поэтому подарок может быть любым. Можно подарить бытовую технику, электронику, аксессуары для дома или что-то для отдыха на природе.

Где можно найти актуальные промокоды на майские праздники?

Все актуальные промокоды, приуроченные к майским праздникам, опубликованы на данной странице. Тут можно найти коды от ведущих отечественных ритейлеров.

Какие категории со скидками доступны на майские праздники?

На майские праздники предлагают со скидками почти все категории товаров: от электроники до бронирования отелей. Но акцент обычно делают на вещах, связанных с отдыхом на природе.