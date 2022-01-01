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10 оценок поставлено средняя 4.5
Брендшоп — российский магазин модной одежды, который работает в РФ, РБ и Казахстане. В нем можно купить вещи известных брендов, не опасаясь нарваться на подделку. Выбор товаров огромный, но наибольшим спросом пользуются фирменные кроссовки. Это неудивительно — здесь появляются даже ... самые редкие модели. Сэкономить на покупках можно с помощью купонов и промокодов Brandshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.
Юридический адрес:
Москва, Петровский бульвар, 21
Электронная почта:
store@brandshop.ru
Телефон:
+7 (495) 544-57-70 +7 (800) 775-28-34
Соц. сети:
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Интернет-магазин Brandshop начал работу в 2008 году. Позже появилось несколько шоурумов в офлайне. На данный момент у компании есть 3 торговые площадки в Москве. Товары с сайта можно купить из любой точки страны.
Магазин специализируется на продаже модной одежды, обуви, аксессуаров популярных брендов. В каталоге есть вещи от Stone Island, Polo, Premiata, Adidas, The North Face и др. Главная особенность ритейлера — выгодные цены.
Сделать стоимость товара еще меньше можно по промокоду Brandshop. Все актуальные предложения магазина собраны на этой странице. Данные регулярно обновляются, поэтому тут представлена только свежая информация.
Чтобы получить скидку к следующему заказу по бонусному коду ритейлера, нужно:
Изучить выгодные предложения магазина на этой странице.
Выбрать акцию и скопировать ее код.
Открыть сайт ритейлера.
Найти товар.
Кликнуть по нему.
Нажать «Добавить в корзину».
Кликнуть по сумке вверху страницы.
В появившемся меню выбрать «Оформление заказа».
Подтвердить телефон с помощью SMS-кода.
Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Закончить оформление заказа.
Некоторые купоны компании Brandshop активируются иначе. Для их использования надо найти нужное скидочное предложение на этом сайте, кликнуть по нему, а после перехода в магазин сделать покупку. Цена уменьшится автоматически с учетом скидки.
Экономить можно не только путем ввода промокодов. Получить скидки помогает выгодная программа лояльности и дополнительные скидки популярного магазина брендовой одежды. Они доступны каждому покупателю и способны уменьшить цену товара на 15–20%.
Для участия в программе лояльности надо заполнить анкету на сайте магазина и получить виртуальную карту. На ней копится информация о сумме покупок, на основании которой дается персональная скидка:
5% — от 50 000 до 99 999 ₽;
10% — от 100 000 до 199 999 ₽;
15% — от 200 000 ₽.
Сочетать программу лояльности с акциями и промокодами нельзя. Применяется наиболее выгодная скидка, акционные предложения интернет-магазина не суммируются.
За подписку на новостную рассылку магазина дают персональный промокод. Подписаться на новости можно на сайте ритейлера. Поле для ввода e-mail — внизу страницы. Скидочный код присылают на указанную почту.
Покупки в Брендшоп максимально комфортны благодаря клиентскому сервису магазина. Неподошедший товар можно вернуть, а при возникновении вопросов — получить помощь консультанта.
Возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки. Вещи, которые не подошли, следует отправить в московский офис магазина.
На сайте есть раздел «Помощь покупателю». Это FAQ по всем аспектам работы магазина. Также можно получить консультацию по телефону и в VK.
По Москве заказы доставляют собственной курьерской службой, в регионы и Республику Беларусь — Почтой России, ТК СДЭК, EMS и DHL. Оплатить покупку можно онлайн при оформлении заказа на официальном сайте магазина или офлайн при получении товара (картой, наличными).
Да. Это VK, Instagram, Facebook, YouTube. Есть даже канал с музыкой и подкастами в Spotify. Если следить за соцсетями маркетплейса, можно получать актуальную информацию о свежих поступлениях и промопредложениях компании.
Да. Но регистрация очень простая — достаточно указать имя, фамилию, email, телефон и пароль. Если этого делать не хочется, есть возможность войти через аккаунт во ВКонтакте.
Нет. В магазине есть также аксессуары (часы, бижутерия), косметика.
Для этого на сайте маркетплейса есть раздел «Новинки». Он очень удобный. Отображается даже день, в который товар появился в каталоге.
Да. После оформления заказа покупателю выдают трек-номер. Его нужно ввести в специальное поле на сайте Почты России или транспортной компании. После этого появится информация о местонахождении заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидки до 70% на одежду и аксессуары по промокоду Brandshop
|не требуется
|Скидка
|Олимпийки из молодежной коллекции с выгодой до 30% с промокодом Брендшоп
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% на покупки через Yandex Pay по купону Brandshop
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при единовременной покупке от 15000 рублей по купону Brandshop
|не требуется
|Скидка
|Минус 50% при покупке мужской толстовки MARKET
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