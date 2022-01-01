Информация об интернет-магазине Brandshop

Интернет-магазин Brandshop начал работу в 2008 году. Позже появилось несколько шоурумов в офлайне. На данный момент у компании есть 3 торговые площадки в Москве. Товары с сайта можно купить из любой точки страны.

Магазин специализируется на продаже модной одежды, обуви, аксессуаров популярных брендов. В каталоге есть вещи от Stone Island, Polo, Premiata, Adidas, The North Face и др. Главная особенность ритейлера — выгодные цены.

Сделать стоимость товара еще меньше можно по промокоду Brandshop. Все актуальные предложения магазина собраны на этой странице. Данные регулярно обновляются, поэтому тут представлена только свежая информация.