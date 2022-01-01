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Промокоды Brandshop на Август

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Скидка
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50%
купон

Скидка
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50%
купон

Скидка
Брюки MARKET дешевле на 50%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% при покупке кед Converse
Истекает через 3 дня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Мужская куртка Alpha Industries дешевле на 30%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
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30%
купон

Скидка
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Актуальные промокоды и купоны Brandshop

Брендшоп — российский магазин модной одежды, который работает в РФ, РБ и Казахстане. В нем можно купить вещи известных брендов, не опасаясь нарваться на подделку. Выбор товаров огромный, но наибольшим спросом пользуются фирменные кроссовки. Это неудивительно — здесь появляются даже ... самые редкие модели. Сэкономить на покупках можно с помощью купонов и промокодов Brandshop. Все актуальные скидочные предложения опубликованы на этой странице.


Посетить Brandshop
Контакты Brandshop

Юридический адрес:
Москва, Петровский бульвар, 21

Электронная почта:
store@brandshop.ru

Телефон:
+7 (495) 544-57-70 +7 (800) 775-28-34

Соц. сети:

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Специальные предложения от Brandshop

Информация об интернет-магазине Brandshop

Интернет-магазин Brandshop начал работу в 2008 году. Позже появилось несколько шоурумов в офлайне. На данный момент у компании есть 3 торговые площадки в Москве. Товары с сайта можно купить из любой точки страны.

brandshop

Магазин специализируется на продаже модной одежды, обуви, аксессуаров популярных брендов. В каталоге есть вещи от Stone Island, Polo, Premiata, Adidas, The North Face и др. Главная особенность ритейлера — выгодные цены.

Сделать стоимость товара еще меньше можно по промокоду Brandshop. Все актуальные предложения магазина собраны на этой странице. Данные регулярно обновляются, поэтому тут представлена только свежая информация.

Как активировать промокод или купон в популярном интернет-магазине стильной одежды

Чтобы получить скидку к следующему заказу по бонусному коду ритейлера, нужно:

  1. Изучить выгодные предложения магазина на этой странице.

  2. Выбрать акцию и скопировать ее код.

  3. Открыть сайт ритейлера.

  4. Найти товар.

  5. Кликнуть по нему.

  6. Нажать «Добавить в корзину».

  7. Кликнуть по сумке вверху страницы.

  8. В появившемся меню выбрать «Оформление заказа».

  9. Подтвердить телефон с помощью SMS-кода.

  10. Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».

  11. Закончить оформление заказа.

активация промокода brandshop  

Некоторые купоны компании Brandshop активируются иначе. Для их использования надо найти нужное скидочное предложение на этом сайте, кликнуть по нему, а после перехода в магазин сделать покупку. Цена уменьшится автоматически с учетом скидки.

Программы лояльности и акции магазина

Экономить можно не только путем ввода промокодов. Получить скидки помогает выгодная программа лояльности и дополнительные скидки популярного магазина брендовой одежды. Они доступны каждому покупателю и способны уменьшить цену товара на 15–20%.

Программа лояльности

Для участия в программе лояльности надо заполнить анкету на сайте магазина и получить виртуальную карту. На ней копится информация о сумме покупок, на основании которой дается персональная скидка:

  • 5% — от 50 000 до 99 999 ₽;

  • 10% — от 100 000 до 199 999 ₽;

  • 15% — от 200 000 ₽.

Сочетать программу лояльности с акциями и промокодами нельзя. Применяется наиболее выгодная скидка, акционные предложения интернет-магазина не суммируются.

Код на скидку при подписке на рассылку

За подписку на новостную рассылку магазина дают персональный промокод. Подписаться на новости можно на сайте ритейлера. Поле для ввода e-mail — внизу страницы. Скидочный код присылают на указанную почту.

Сервисы и поддержка интернет-магазина Brandshop

Покупки в Брендшоп максимально комфортны благодаря клиентскому сервису магазина. Неподошедший товар можно вернуть, а при возникновении вопросов — получить помощь консультанта.

Возврат

Возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки. Вещи, которые не подошли, следует отправить в московский офис магазина.

Помощь покупателю

 

На сайте есть раздел «Помощь покупателю». Это FAQ по всем аспектам работы магазина. Также можно получить консультацию по телефону и в VK.

Доставка и оплата в интернет-магазине Брендшоп

По Москве заказы доставляют собственной курьерской службой, в регионы и Республику Беларусь — Почтой России, ТК СДЭК, EMS и DHL. Оплатить покупку можно онлайн при оформлении заказа на официальном сайте магазина или офлайн при получении товара (картой, наличными).

Часто задаваемые вопросы про Brandshop

★ Есть ли у магазина свои социальные сети?

Да. Это VK, Instagram, Facebook, YouTube. Есть даже канал с музыкой и подкастами в Spotify. Если следить за соцсетями маркетплейса, можно получать актуальную информацию о свежих поступлениях и промопредложениях компании.

★ Нужно ли регистрироваться для покупок?

Да. Но регистрация очень простая — достаточно указать имя, фамилию, email, телефон и пароль. Если этого делать не хочется, есть возможность войти через аккаунт во ВКонтакте.

★ В Brandshop продается только одежда и обувь?

Нет. В магазине есть также аксессуары (часы, бижутерия), косметика.

★ Как отслеживать свежие поступления вещей?

Для этого на сайте маркетплейса есть раздел «Новинки». Он очень удобный. Отображается даже день, в который товар появился в каталоге.

★ Можно ли отслеживать товар при отправке по РФ?

Да. После оформления заказа покупателю выдают трек-номер. Его нужно ввести в специальное поле на сайте Почты России или транспортной компании. После этого появится информация о местонахождении заказа.

Лучшие промокоды Brandshop

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