★ Какие веганские продукты можно купить на сайте The Body Shop?

В магазине продаются восстанавливающие масла для лица, тоники с маслом чайного дерева, очищающие гели для умывания, крем-гели для душа, питательные маски для волос, йогурты для тела и другие средства для веганов.