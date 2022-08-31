промокод ivi

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Промокоды ivi на скидки в онлайн-кинотеатре

Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большую коллекцию лицензионного видеоконтента. Здесь собраны десятки тысяч фильмов и сериалов со всего мира для просмотра онлайн. Часть контента доступна бесплатно даже незарегистрированным клиентам, а после покупки абонемента можно открыть почти всю ... коллекцию. Акции кинотеатра и скидки позволяют смотреть кино в высоком качестве, а промокоды – бесплатно получать доступ к эксклюзивам и новинкам. Найти актуальные купоны ivi, чтобы оформить подписку с дисконтом или открыть для себя новый контент, можно на этой странице.


Посетить IVI.RU
Контакты IVI.RU

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5

Электронная почта:
support@ivi.ru

Телефон:
+7 (495) 276-06-31

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от IVI.RU

Подробная информация об онлайн-сервисе IVI

Сервис IVI представляет собой онлайн-кинотеатр, где собрана самая большая в России коллекция видеоматериалов. На официальном сайте открывается доступ к просмотру более 2000 сериалов, фильмов, мультфильмов и программ. Он адаптирован под устройства на iOS и Android. Также есть собственное мобильное приложение для более удобного просмотра. 

Главные преимущества сервиса — наличие бесплатного пробного доступа, система рекомендаций, подстраивающаяся под клиента, и множество скидок по купонам и промокодам. Последние можно найти на этом сайте для активации в интернет-магазине при оформлении покупки.

Каталог сайта IVI

Часть фильмов, сериалов, передач и другого видеоконтента в онлайн-каталоге кинотеатра представлена абсолютно бесплатно. Клиенты могут посмотреть любимые киноленты в жанре комедии, фэнтези, триллера, боевика без подключения пробного периода подписки, воспользовавшись уникальным кодом купона. А чтобы получить неограниченный доступ к остальной части материалов, нужно оплатить 30 дней использования сервиса или более длительный период на выбор — 3, 6 или 12 месяцев. 

Самый популярный раздел — «Что нового», в нем собраны последние новинки, недавно вышедшие в кинотеатре, или контент, который доступен эксклюзивно на сайте. Он пополняется каждые 1–3 месяца, и чтобы воспользоваться им, нужно всего лишь зарегистрироваться. 

Оформление подписки позволяет разблокировать дополнительные привилегии для клиентов онлайн-кинотеатра: просмотром материалов в качестве 4K, добавлением в избранное, отсутствием рекламы, подключением сразу нескольких устройств к аккаунту.

Как получить выгоду при оформлении заказа

До 30 дней подписки можно получить бесплатно, активировав в личном кабинете онлайн-кинотеатра IVI промокод. Он сработает только один раз для одного аккаунта. Далее деньги будут списываться в соответствии с выбранным тарифом. Предложение действует неограниченное количество времени, поэтому воспользоваться им может любой новый клиент ресурса.

Второй вариант представленного выше предложения на Иви, созданного для неограниченного просмотра контента с помощью сервиса, — выгода до 50% на 30 дней. В данном случае отличие заключается в том, что первый месяц все же придется частично оплатить. После этого каждый месяц в день заключения договора будет списываться полная сумма за эксплуатацию портала. 

На любые покупки в сервисе распространяется скидка до 10%. Она сработает при вводе промокода для IVI на странице с оформлением заказа. Код доступен только для единоразового использования. Главное условие для пользователей — наличие зарегистрированного аккаунта, через который предложение и активируется. 

На приобретение подписки с последующим продлением предлагается получить дисконт до 15%. Так же, как и в предыдущих случаях, нужен уникальный промокод IVI. Его можно скопировать, кликнув по соответствующей акции на этой странице портала.

Как активировать промокод Иви

Чтобы активировать один из промокодов, требуется авторизоваться на сайте сервиса с видеоконтентом. Далее следует придерживаться предложенной инструкции:

  1. На этом сайте выбрать понравившееся предложение и кликнуть по нему.

  2. Код скопируется автоматически, и произойдет перенаправление на страницу онлайн-сервиса IVI. 

  3. На главной странице выбрать пункт «Смотреть по подписке».

промокод ivi

  1. Кликнуть по изображению профиля. 

  2. Выбрать пункт «Активация сертификата».

купоны иви

  1. Вставить скопированный ранее промокод Иви.

ivi промокод на скидку

  1. Кликнуть по кнопке «Продолжить».

 

Онлайн-кинотеатр попросит ввести данные карты, чтобы списать с нее небольшую сумму и затем вернуть ее, если оформляется бесплатный период по промокоду. После этого подписка считается оформленной — можно приступать к просмотру контента. 

Клиент должен учитывать, что использовать код купона требуется не всегда. В некоторых случаях достаточно кликнуть по купону — и произойдет перенаправление в раздел со скидками, где можно приобрести фильм с выгодой.

Как оформить заказ на сайте IVI

Оформление заказа на сайте Иви не займет более 1–2 минут. Заранее рекомендуется подготовить данные карты для ввода на странице оплаты. Далее нужно следовать инструкции:

  1. Войти в систему по номеру телефона, е-мейлу или через ВКонтакте. 

оформление заказа

  1. Добавить профили по желанию.

активация подписки

  1. Предварительно активировать один из скопированных промокодов IVI. 

  2. Навести курсор на иконку с первой буквой имени и выбрать пункт «Подписки». 

оплата заказа

  1. Определиться с подходящей и нажать «Подключить». 

смотреть фильмы по подписке

  1. Выбрать продолжительность. 

онлайн-кинотеатр иви

  1. Ввести платежные данные и кликнуть «Подключить за n рублей». 

промокод в онлайн кинотеатре

После активации одного из промокодов останется подтвердить платеж, введя одноразовый код в отведенное поле. Если операция пройдет успешно, на электронную почту придет чек, а клиент будет перенаправлен на главную страницу видеосервиса. Перед ним откроется полный каталог с контентом, где он сможет выбрать неограниченное количество фильмов, сериалов, телепрограмм, а часть из них купить при желании.

Часто задаваемые вопросы про IVI.RU

★ Где найти скидки на подписку на ivi?

Актуальные дисконтные предложения онлайн-кинотеатра публикуются в этом разделе.

★ Какие скидки есть на Иви?

Онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор скидок, таких как дисконт на первую покупку, долгосрочную подписку, покупку и аренду отдельного контента.

★ Можно ли смотреть ivi бесплатно?

В интернет-кинотеатре имеется большой список контента, доступного для просмотра в SD или HD-качестве без оформления подписки и внесения оплаты.

★ Можно ли смотреть ivi с нескольких устройств?

В рамках одной подписки можно подключить к учетной записи до 5 устройств для просмотра контента на них.

★ Как отключить продление подписки Иви?

Отключить продление подписки на видеосервис можно в личном кабинете пользователя на сайте или в приложении.

Лучшие промокоды IVI.RU

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