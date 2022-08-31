промокод ivi

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Онлайн-кинотеатр ivi предлагает большую коллекцию лицензионного видеоконтента. Здесь собраны десятки тысяч фильмов и сериалов со всего мира для просмотра онлайн. Часть контента доступна бесплатно даже незарегистрированным клиентам, а после покупки абонемента можно открыть почти всю ... коллекцию. Акции кинотеатра и скидки позволяют смотреть кино в высоком качестве, а промокоды – бесплатно получать доступ к эксклюзивам и новинкам. Найти актуальные купоны ivi, чтобы оформить подписку с дисконтом или открыть для себя новый контент, можно на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5
Электронная почта:
support@ivi.ru
Телефон:
+7 (495) 276-06-31
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Сервис IVI представляет собой онлайн-кинотеатр, где собрана самая большая в России коллекция видеоматериалов. На официальном сайте открывается доступ к просмотру более 2000 сериалов, фильмов, мультфильмов и программ. Он адаптирован под устройства на iOS и Android. Также есть собственное мобильное приложение для более удобного просмотра.
Главные преимущества сервиса — наличие бесплатного пробного доступа, система рекомендаций, подстраивающаяся под клиента, и множество скидок по купонам и промокодам. Последние можно найти на этом сайте для активации в интернет-магазине при оформлении покупки.
Часть фильмов, сериалов, передач и другого видеоконтента в онлайн-каталоге кинотеатра представлена абсолютно бесплатно. Клиенты могут посмотреть любимые киноленты в жанре комедии, фэнтези, триллера, боевика без подключения пробного периода подписки, воспользовавшись уникальным кодом купона. А чтобы получить неограниченный доступ к остальной части материалов, нужно оплатить 30 дней использования сервиса или более длительный период на выбор — 3, 6 или 12 месяцев.
Самый популярный раздел — «Что нового», в нем собраны последние новинки, недавно вышедшие в кинотеатре, или контент, который доступен эксклюзивно на сайте. Он пополняется каждые 1–3 месяца, и чтобы воспользоваться им, нужно всего лишь зарегистрироваться.
Оформление подписки позволяет разблокировать дополнительные привилегии для клиентов онлайн-кинотеатра: просмотром материалов в качестве 4K, добавлением в избранное, отсутствием рекламы, подключением сразу нескольких устройств к аккаунту.
До 30 дней подписки можно получить бесплатно, активировав в личном кабинете онлайн-кинотеатра IVI промокод. Он сработает только один раз для одного аккаунта. Далее деньги будут списываться в соответствии с выбранным тарифом. Предложение действует неограниченное количество времени, поэтому воспользоваться им может любой новый клиент ресурса.
Второй вариант представленного выше предложения на Иви, созданного для неограниченного просмотра контента с помощью сервиса, — выгода до 50% на 30 дней. В данном случае отличие заключается в том, что первый месяц все же придется частично оплатить. После этого каждый месяц в день заключения договора будет списываться полная сумма за эксплуатацию портала.
На любые покупки в сервисе распространяется скидка до 10%. Она сработает при вводе промокода для IVI на странице с оформлением заказа. Код доступен только для единоразового использования. Главное условие для пользователей — наличие зарегистрированного аккаунта, через который предложение и активируется.
На приобретение подписки с последующим продлением предлагается получить дисконт до 15%. Так же, как и в предыдущих случаях, нужен уникальный промокод IVI. Его можно скопировать, кликнув по соответствующей акции на этой странице портала.
Чтобы активировать один из промокодов, требуется авторизоваться на сайте сервиса с видеоконтентом. Далее следует придерживаться предложенной инструкции:
На этом сайте выбрать понравившееся предложение и кликнуть по нему.
Код скопируется автоматически, и произойдет перенаправление на страницу онлайн-сервиса IVI.
На главной странице выбрать пункт «Смотреть по подписке».
Кликнуть по изображению профиля.
Выбрать пункт «Активация сертификата».
Вставить скопированный ранее промокод Иви.
Кликнуть по кнопке «Продолжить».
Онлайн-кинотеатр попросит ввести данные карты, чтобы списать с нее небольшую сумму и затем вернуть ее, если оформляется бесплатный период по промокоду. После этого подписка считается оформленной — можно приступать к просмотру контента.
Клиент должен учитывать, что использовать код купона требуется не всегда. В некоторых случаях достаточно кликнуть по купону — и произойдет перенаправление в раздел со скидками, где можно приобрести фильм с выгодой.
Оформление заказа на сайте Иви не займет более 1–2 минут. Заранее рекомендуется подготовить данные карты для ввода на странице оплаты. Далее нужно следовать инструкции:
Войти в систему по номеру телефона, е-мейлу или через ВКонтакте.
Добавить профили по желанию.
Предварительно активировать один из скопированных промокодов IVI.
Навести курсор на иконку с первой буквой имени и выбрать пункт «Подписки».
Определиться с подходящей и нажать «Подключить».
Выбрать продолжительность.
Ввести платежные данные и кликнуть «Подключить за n рублей».
После активации одного из промокодов останется подтвердить платеж, введя одноразовый код в отведенное поле. Если операция пройдет успешно, на электронную почту придет чек, а клиент будет перенаправлен на главную страницу видеосервиса. Перед ним откроется полный каталог с контентом, где он сможет выбрать неограниченное количество фильмов, сериалов, телепрограмм, а часть из них купить при желании.
Актуальные дисконтные предложения онлайн-кинотеатра публикуются в этом разделе.
Онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор скидок, таких как дисконт на первую покупку, долгосрочную подписку, покупку и аренду отдельного контента.
В интернет-кинотеатре имеется большой список контента, доступного для просмотра в SD или HD-качестве без оформления подписки и внесения оплаты.
В рамках одной подписки можно подключить к учетной записи до 5 устройств для просмотра контента на них.
Отключить продление подписки на видеосервис можно в личном кабинете пользователя на сайте или в приложении.
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