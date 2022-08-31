Как получить выгоду при оформлении заказа

До 30 дней подписки можно получить бесплатно, активировав в личном кабинете онлайн-кинотеатра IVI промокод. Он сработает только один раз для одного аккаунта. Далее деньги будут списываться в соответствии с выбранным тарифом. Предложение действует неограниченное количество времени, поэтому воспользоваться им может любой новый клиент ресурса.

Второй вариант представленного выше предложения на Иви, созданного для неограниченного просмотра контента с помощью сервиса, — выгода до 50% на 30 дней. В данном случае отличие заключается в том, что первый месяц все же придется частично оплатить. После этого каждый месяц в день заключения договора будет списываться полная сумма за эксплуатацию портала.

На любые покупки в сервисе распространяется скидка до 10%. Она сработает при вводе промокода для IVI на странице с оформлением заказа. Код доступен только для единоразового использования. Главное условие для пользователей — наличие зарегистрированного аккаунта, через который предложение и активируется.

На приобретение подписки с последующим продлением предлагается получить дисконт до 15%. Так же, как и в предыдущих случаях, нужен уникальный промокод IVI. Его можно скопировать, кликнув по соответствующей акции на этой странице портала.