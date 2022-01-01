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Промокоды LinguaLeo на Август

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Скидки на языковые курсы и тренинги в Лингуалео

Платформа предлагает в игровой манере изучать один из 20 языков. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но расширенный доступ, курсы и другие услуги нужно докупать отдельно. Сэкономить на обучении поможет промокод в Lingualeo. Пользователя везде сопровождает маскот — Лео. Он провед ... ет по джунглям знаний и поможет выйти на новый уровень. Участвуя в акциях и спецпредложениях, пользователи получают бесплатный доступ, скидки на оплату подписки, бесплатные курсы и обучающие материалы. Купон Lingualeo может использовать любой учащийся — достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции, описанной ниже.


Посетить LinguaLeo
Контакты LinguaLeo

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27

Электронная почта:
partners@lingualeo.com

Телефон:
+7 (499) 409-89-17

Соц. сети:

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Специальные предложения от LinguaLeo

Информация о сервисе для изучения языков LinguaLeo

Портал Lingualeo — хороший сервис, позволяющий выучить английский и другие иностранные языки онлайн. Он входит в число самых популярных сайтов России в этой отрасли. Обучение английскому языку здесь проходит по индивидуальному плану.

lingualeo

Воспользоваться услугами Лингвалео можно как в веб-версии, с использованием популярных браузеров, так и в бесплатных мобильных приложениях. Пользуясь сервисами образовательной платформы, можно постичь иностранный язык с нуля или улучшить владение им. Здесь собраны курсы, тесты, словари, аудиовизуальный контент и другие продукты для изучения языков. Все материалы прошли проверку специалистами, подтвердившими их эффективность в качестве учебных инструментов. 

Для привлечения новых пользователей Lingualeo регулярно проводит акции и дарит приятные скидки. Для поиска дисконта воспользуйтесь нашим сайтом. Среди акций — дисконт на первый заказ, на избранные курсы и другие образовательные продукты, оформление премиум со специальной ценой, которые доступны при активации купонов Lingualeo.

Возможность получить дисконт есть у всех. Для этого в данном разделе собрана вся актуальная информация о выгодных акциях сервиса. В каталоге можно найти коды купонов Lingualeo и общедоступные акции. Используйте их, чтобы воспользоваться лучшим предложением и экономить на обучении. А чтобы оперативно получать информацию о новых эксклюзивных промокодах, вы можете подписаться на нашу новостную рассылку.

Как воспользоваться скидочным купоном в LinguaLeo

В специальных предложениях, доступных при вводе промокода, дисконт активируется при использовании особой комбинации символов, которую можно найти на этой странице. С помощью этих действий можно снизить стоимость курсов или получить дисконт на оформление долгосрочного премиум-пакета. Применить на LIngualeo акционный промокод можно, действуя таким образом:

  1. Откройте страницу акции в этом каталоге и выберите один из актуальных кодов, открыв бесплатный купон Lingualeo.

  2. Скопируйте промокод сервиса Lungualeo в описании акции.

  3. Перейдите на страницы сайта для регистрации или авторизации.

  4. В меню личного кабинета справа вверху найдите кнопку «Активация промокода».

  5. Откройте поле ввода, нажав кнопку, и активируйте код.

промокод lingualeo

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Активация кодов приводит к начислению бонусов, которые они предоставляют. Это может быть экономия при оформлении заказа, бесплатный курс для изучения иностранных языков и другие подарки. Например, новые пользователи могут получить скидку 50% при оформлении долгосрочной премиум-подписки, воспользовавшись купоном Lingualeo.

Отличия Lingualeo Premium и Basic

Пользователям, которые изучают английский или другой иностранный язык, доступны бесплатная и платная версии образовательной платформы. Воспользоваться услугами сервиса можно с рядом ограничений, в то время как премиум-подписка открывает все возможности для изучения языков. Оформить ее можно, воспользовавшись личным кабинетом. В платную подписку включены специальные курсы изучения языков и другие привилегии. При этом часть сервисов работает и в базовой версии. Все пользователи могут пройти бесплатный тест, чтобы проверить знания английского или другого иностранного языка и выбрать соответствующую программу обучения.

Что доступно бесплатно в Lingualeo Basic

Воспользовавшись бесплатным доступом к базовой версии сервиса, пользователь сможет проходить все тренировки из раздела баттлов, а также получает возможность изучать курсы «Тотальный футбол» и «British Council». Базовый статус также открывает всю функциональность раздела «Джунгли». Пользователи, которые изучают язык бесплатно, имеют возможность пополнять словарь, используя внутреннюю валюту — фрикадельки.

Что включено в Lingualeo Premium

Оформив premium-подписку, пользователь получает дополнительные возможности. В их число входят возможность начать индивидуальную программу обучения, неограниченный словарь, доступ к различным тренировкам. В разделе курсов обладатели премиум-аккаунта получают дополнительные учебные функции: «Грамматический курс», «Видеокурс», тренажер неправильных глаголов, полный курс грамматики. Этого достаточно, чтобы изучать иностранный язык на приемлемом уровне.

Чтобы оформить подписку на самых выгодных условиях, участвуйте в акциях, собранных на этой странице, и пользуйтесь купонами Lingualeo. При оформлении Premium акции доступны практически всем. Например, если оплатить сразу 12 месяцев обучения , годовой курс обойдется дешевле, чем при помесячной оплате. На %month% %year% можно получить скидку 30 или 50%, в зависимости от выбранной подписки.

Подарить курс другу

Помимо покупки курсов для изучения английского и других иностранных языков самостоятельно, пользователи имеют возможность подарить подписку другу. Для этого нужно перейти на страницу оплаты и выбрать там опцию «Подарить другу» под открытым тарифным планом. Произведя оплату курсов, вы получите специальный подарочный код, который сможете передать другому человеку. Функции Lingualeo позволят вашим друзьям и близким изучать язык с нуля, добиться повышения уровня английского или другого иностранного языка.

Внутренняя валюта — фрикадельки

 

Фрикадельки — это специальные баллы, которые можно зарабатывать на сайте. Они позволяют получить доступ к различным дополнительным функциям. Первые 200 фрикаделек начисляются за регистрацию. В дальнейшем их количество можно увеличить, активно занимаясь изучением языка на сайте и поднимая «сытость Лео» до 100%. Фрикадельки используются для добавления слов в словарь в ходе получения новых знаний. 1 балл позволяет добавить 1 слово.

Что еще есть на Lingualeo

Lingualeo регулярно радует пользователей выгодными предложениями и полезными сервисами. В рамках акций пользователи могут получить дисконт до 50% на доступ к различным функциям. В числе важных разделов стоит выделить несколько рубрик.

Джунгли

В этом разделе собраны сотни тысяч обучающих материалов на иностранных языках. Здесь есть песни, фильмы, книги, статьи и другой контент с субтитрами и быстрым переводом. Просматривая любимое кино или слушая песню в оригинале, можно получать новые знания «на ходу», чтобы лучше изучить английский или другой язык.

Тренировки

В этом разделе собраны программы для проверки уровня владения английским или другим иностранным языком, контроля прогресса в обучении. Эти тесты позволяют осуществлять контроль качества знаний, оценивать эффективность выбранной программы обучения.

Курсы

Лингвалео предлагает клиентам большой выбор языковых курсов, позволяющих лучше изучать отдельные темы. Часть из материалов бесплатна, часть входит в стоимость премиум-подписки, а часть приобретается отдельно. Покупать курсы могут все пользователи, вне зависимости от статуса учетной записи.

Словарь

Словарь — это сервис, который позволяет изучить английский или другой язык быстрее, контролируя пополнение словарного запаса. В него можно добавлять новые изученные слова, чтобы запоминать их значение, особенности применения в контексте и другие моменты.

#ЯУчитель

 

Раздел «#ЯУчитель» создан для учителей и репетиторов, обучающим других иностранным языкам. В нем можно объединять студентов в группы, создавать для них общие словари, давать задания, организовывать учебные тренировки, следить за прогрессом учеников.

Часто задаваемые вопросы про LinguaLeo

★ Какие скидки дают промокоды?

С использованием кода можно снизить цену готовых программ и курсов, а также месячной, годовой или безлимитной подписки.

★ Как оплатить покупку курса в Lingualeo?

Для этого нужно перейти во вкладку «Курсы», кликнуть на кнопку покупки программы. После открытия страницы оплаты останется ввести реквизиты и проверочный код. Цена курсов указывается в рублях или в другой валюте, выбранной в личном кабинете.

★ Как определяется начальный уровень знания языка?

По результатам тестирования для новых клиентов система оценивает уровень владения языком и предлагает задания, максимально ему соответствующие.

★ Что такое уровень Лео и как его повысить?

Все новые ученики получают первый уровень Лео. Каждая активность на сайте добавляет баллы в копилку нового уровня. Как только очков становится достаточно, происходит переход.

★ Как передвигаться по карте обучения в Лингуалео?

Для этого нужно выполнять задания и набирать баллы опыта. На каждой точке карты они отличаются.

Лучшие промокоды LinguaLeo

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаГод премиум-подписки с выгодой до 50% с промокодом Lingualeoне требуется
СкидкаОформляйте премиум подписку на целый год с выгодой 30% по промокоду Лингуалеоне требуется
СкидкаLinguaLeo купон: курс повседневного английского всего за 749 рублейне требуется
СкидкаКупон Лингвалео: покупайте вечный премиум всего за 16 рублей в месяцне требуется
СкидкаМинус 449 рублей на покупку курса о французском телевидении на французском языкене требуется
СкидкаПрохождение курса по идиомам и устойчивым выражениям всего за 749 рублейне требуется
СкидкаТематический курс для начинающих Алфавит и основы фонетики всего за 749 рублейне требуется
СкидкаАнглийских для малышей в игровой форме в нашем курсе всего за 749 рублейне требуется
СкидкаКурс по Словообразованию всего от 449 рублейне требуется
СкидкаКурс всего за 749 рублей для открытия стартапане требуется

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