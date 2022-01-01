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Платформа предлагает в игровой манере изучать один из 20 языков. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но расширенный доступ, курсы и другие услуги нужно докупать отдельно. Сэкономить на обучении поможет промокод в Lingualeo. Пользователя везде сопровождает маскот — Лео. Он провед ... ет по джунглям знаний и поможет выйти на новый уровень. Участвуя в акциях и спецпредложениях, пользователи получают бесплатный доступ, скидки на оплату подписки, бесплатные курсы и обучающие материалы. Купон Lingualeo может использовать любой учащийся — достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции, описанной ниже.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
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Портал Lingualeo — хороший сервис, позволяющий выучить английский и другие иностранные языки онлайн. Он входит в число самых популярных сайтов России в этой отрасли. Обучение английскому языку здесь проходит по индивидуальному плану.
Воспользоваться услугами Лингвалео можно как в веб-версии, с использованием популярных браузеров, так и в бесплатных мобильных приложениях. Пользуясь сервисами образовательной платформы, можно постичь иностранный язык с нуля или улучшить владение им. Здесь собраны курсы, тесты, словари, аудиовизуальный контент и другие продукты для изучения языков. Все материалы прошли проверку специалистами, подтвердившими их эффективность в качестве учебных инструментов.
Для привлечения новых пользователей Lingualeo регулярно проводит акции и дарит приятные скидки. Для поиска дисконта воспользуйтесь нашим сайтом. Среди акций — дисконт на первый заказ, на избранные курсы и другие образовательные продукты, оформление премиум со специальной ценой, которые доступны при активации купонов Lingualeo.
Возможность получить дисконт есть у всех. Для этого в данном разделе собрана вся актуальная информация о выгодных акциях сервиса. В каталоге можно найти коды купонов Lingualeo и общедоступные акции. Используйте их, чтобы воспользоваться лучшим предложением и экономить на обучении. А чтобы оперативно получать информацию о новых эксклюзивных промокодах, вы можете подписаться на нашу новостную рассылку.
В специальных предложениях, доступных при вводе промокода, дисконт активируется при использовании особой комбинации символов, которую можно найти на этой странице. С помощью этих действий можно снизить стоимость курсов или получить дисконт на оформление долгосрочного премиум-пакета. Применить на LIngualeo акционный промокод можно, действуя таким образом:
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Активация кодов приводит к начислению бонусов, которые они предоставляют. Это может быть экономия при оформлении заказа, бесплатный курс для изучения иностранных языков и другие подарки. Например, новые пользователи могут получить скидку 50% при оформлении долгосрочной премиум-подписки, воспользовавшись купоном Lingualeo.
Пользователям, которые изучают английский или другой иностранный язык, доступны бесплатная и платная версии образовательной платформы. Воспользоваться услугами сервиса можно с рядом ограничений, в то время как премиум-подписка открывает все возможности для изучения языков. Оформить ее можно, воспользовавшись личным кабинетом. В платную подписку включены специальные курсы изучения языков и другие привилегии. При этом часть сервисов работает и в базовой версии. Все пользователи могут пройти бесплатный тест, чтобы проверить знания английского или другого иностранного языка и выбрать соответствующую программу обучения.
Воспользовавшись бесплатным доступом к базовой версии сервиса, пользователь сможет проходить все тренировки из раздела баттлов, а также получает возможность изучать курсы «Тотальный футбол» и «British Council». Базовый статус также открывает всю функциональность раздела «Джунгли». Пользователи, которые изучают язык бесплатно, имеют возможность пополнять словарь, используя внутреннюю валюту — фрикадельки.
Оформив premium-подписку, пользователь получает дополнительные возможности. В их число входят возможность начать индивидуальную программу обучения, неограниченный словарь, доступ к различным тренировкам. В разделе курсов обладатели премиум-аккаунта получают дополнительные учебные функции: «Грамматический курс», «Видеокурс», тренажер неправильных глаголов, полный курс грамматики. Этого достаточно, чтобы изучать иностранный язык на приемлемом уровне.
Чтобы оформить подписку на самых выгодных условиях, участвуйте в акциях, собранных на этой странице, и пользуйтесь купонами Lingualeo. При оформлении Premium акции доступны практически всем. Например, если оплатить сразу 12 месяцев обучения , годовой курс обойдется дешевле, чем при помесячной оплате. На %month% %year% можно получить скидку 30 или 50%, в зависимости от выбранной подписки.
Помимо покупки курсов для изучения английского и других иностранных языков самостоятельно, пользователи имеют возможность подарить подписку другу. Для этого нужно перейти на страницу оплаты и выбрать там опцию «Подарить другу» под открытым тарифным планом. Произведя оплату курсов, вы получите специальный подарочный код, который сможете передать другому человеку. Функции Lingualeo позволят вашим друзьям и близким изучать язык с нуля, добиться повышения уровня английского или другого иностранного языка.
Фрикадельки — это специальные баллы, которые можно зарабатывать на сайте. Они позволяют получить доступ к различным дополнительным функциям. Первые 200 фрикаделек начисляются за регистрацию. В дальнейшем их количество можно увеличить, активно занимаясь изучением языка на сайте и поднимая «сытость Лео» до 100%. Фрикадельки используются для добавления слов в словарь в ходе получения новых знаний. 1 балл позволяет добавить 1 слово.
Lingualeo регулярно радует пользователей выгодными предложениями и полезными сервисами. В рамках акций пользователи могут получить дисконт до 50% на доступ к различным функциям. В числе важных разделов стоит выделить несколько рубрик.
В этом разделе собраны сотни тысяч обучающих материалов на иностранных языках. Здесь есть песни, фильмы, книги, статьи и другой контент с субтитрами и быстрым переводом. Просматривая любимое кино или слушая песню в оригинале, можно получать новые знания «на ходу», чтобы лучше изучить английский или другой язык.
В этом разделе собраны программы для проверки уровня владения английским или другим иностранным языком, контроля прогресса в обучении. Эти тесты позволяют осуществлять контроль качества знаний, оценивать эффективность выбранной программы обучения.
Лингвалео предлагает клиентам большой выбор языковых курсов, позволяющих лучше изучать отдельные темы. Часть из материалов бесплатна, часть входит в стоимость премиум-подписки, а часть приобретается отдельно. Покупать курсы могут все пользователи, вне зависимости от статуса учетной записи.
Словарь — это сервис, который позволяет изучить английский или другой язык быстрее, контролируя пополнение словарного запаса. В него можно добавлять новые изученные слова, чтобы запоминать их значение, особенности применения в контексте и другие моменты.
Раздел «#ЯУчитель» создан для учителей и репетиторов, обучающим других иностранным языкам. В нем можно объединять студентов в группы, создавать для них общие словари, давать задания, организовывать учебные тренировки, следить за прогрессом учеников.
С использованием кода можно снизить цену готовых программ и курсов, а также месячной, годовой или безлимитной подписки.
Для этого нужно перейти во вкладку «Курсы», кликнуть на кнопку покупки программы. После открытия страницы оплаты останется ввести реквизиты и проверочный код. Цена курсов указывается в рублях или в другой валюте, выбранной в личном кабинете.
По результатам тестирования для новых клиентов система оценивает уровень владения языком и предлагает задания, максимально ему соответствующие.
Все новые ученики получают первый уровень Лео. Каждая активность на сайте добавляет баллы в копилку нового уровня. Как только очков становится достаточно, происходит переход.
Для этого нужно выполнять задания и набирать баллы опыта. На каждой точке карты они отличаются.
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