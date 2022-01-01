Подробнее о Московском ювелирном заводе

Одна из старейших ювелирных компаний в России существует уже более 100 лет и сегодня имеет более 300 ювелирных магазинов по всей стране, а также фирменный интернет-магазин. Здесь представлен широкий ассортимент изделий из драгоценных металлов и камней как собственного производства Miuz, так и изготовленных партнерами предприятия.

На официальном сайте торговой марки можно купить понравившиеся украшения и аксессуары со скидкой по промокоду или зарезервировать их и заказать доставку товаров в ближайший розничный магазин. Также возможен заказ лазерной гравировки, изменение размера купленных колец и изготовление ювелирных изделий по собственному эскизу.

В магазине действует программа обмена старых украшений на новые. В том числе есть опция обмена бриллиантов с доплатой на более дорогие камни. На всю ювелирную продукцию предоставляется гарантия 6 месяцев.

Какие ювелирные изделия продаются в магазине Miuz

Основной профиль компании — это бриллианты, качество которых подтверждено сертификатами, а также премиальные украшения с природными сапфирами, танзанитами, рубеллитами и аквамаринами. Но в онлайн-магазине можно подобрать изделия на любой вкус и кошелек: от люксовых до доступных.

На сайте магазина продаются:

кольца, включая помолвочные и обручальные, со вставками из драгоценных камней и без них;

серьги, колье, браслеты, подвески, цепи;

пирсинг, броши и заколки, запонки и зажимы;

актуальные ювелирные комплекты из нескольких изделий;

бриллианты и оправы.

Большим спросом пользуются свадебные и помолвочные кольца Московского ювелирного завода. Также среди бестселлеров — серьги с бриллиантами, рубинами, сапфирами, аквамаринами и фианитами, простые золотые цепочки и бриллиантовые подвески.

Дисконтная программа ювелирной сети

Держатели дисконтных карт фирменного магазина могут по лучшим ценам покупать актуальные изделия из золота, платины и драгоценных камней, а также часы. Кроме того, они получают постоянную персональную скидку, дополнительную скидку ко дню рождения и на сертифицированные бриллианты.

Для вступления в дисконтный клуб нужно сделать любую покупку, заполнить анкету и выбрать карту с подходящим номиналом накоплений: серебряную, золотую, платиновую или VIP.

Способы оплаты товара на сайте

Оплатить покупку ювелирных изделий Miuz из драгоценных металлов и камней можно как картой во время оформления заказа на сайте, так и картой или наличными в момент получения покупки. Но оплата наличными возможна только для заказов до определенной суммы, а дорогостоящие покупки по несколько сотен тысяч рублей доставляются курьером только при полной предоплате.

Варианты доставки

На сайте официального интернет-магазина можно выбрать курьерскую доставку украшений до двери, получение посылки в одном из пунктов выдачи заказов или ближайшем розничном магазине ювелирной сети. Компания пользуется услугами собственной курьерской службы, а также сервисами Вестовой, Pony Express и СДЭК. Время ожидания заказа, в зависимости от населенного пункта, может составлять от 1 до 20 дней. Доставка выполняется бесплатно.

При получении украшений Московского ювелирного завода по домашнему или офисному адресу у покупателя есть 15 минут на проверку и примерку изделия в присутствии курьера.

Условия возврата

Покупатель имеет право отказаться от заказа во время осмотра или вернуть ювелирное изделие в течение недели после его получения. Для этого украшение должно остаться в изначальном товарном виде и не должна быть снята бирка. Также нужно приложить документ, подтверждающий покупку, акт приема-передачи и заявление с банковскими реквизитами для возврата. На протяжении 10 дней продавец перечислит на указанный покупателем счет уплаченную им сумму.