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Промокод действует на изделия, которые представлены по ссылке. Дополнительная скидка насчитывается после ввода промокода в корзине.
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8 оценок поставлено средняя 4.6
Если хочется со скидкой купить украшение с сертифицированным бриллиантом и натуральными драгоценными камнями, помолвочное и обручальные кольца или любое качественное ювелирное изделие, все это можно найти в онлайн-магазине Московского ювелирного завода. В каталоге компании есть как ... серьги или колье, так и запонки и комплекты из серебра, золота и платины, со вставками из камней или из чистого металла. Их можно заказать с бесплатной доставкой на дом. А акции и промокоды Московского ювелирного завода, публикуемые нашим сервисом, помогут вам дешевле покупать украшения для себя или в подарок близкому человеку.
Юридический адрес:
Москва, м. Нагатинская, ул. Нагатинская, д. 5
Электронная почта:
client@miuz.ru
Телефон:
8 (800) 100 19 20
Соц. сети:
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Одна из старейших ювелирных компаний в России существует уже более 100 лет и сегодня имеет более 300 ювелирных магазинов по всей стране, а также фирменный интернет-магазин. Здесь представлен широкий ассортимент изделий из драгоценных металлов и камней как собственного производства Miuz, так и изготовленных партнерами предприятия.
На официальном сайте торговой марки можно купить понравившиеся украшения и аксессуары со скидкой по промокоду или зарезервировать их и заказать доставку товаров в ближайший розничный магазин. Также возможен заказ лазерной гравировки, изменение размера купленных колец и изготовление ювелирных изделий по собственному эскизу.
В магазине действует программа обмена старых украшений на новые. В том числе есть опция обмена бриллиантов с доплатой на более дорогие камни. На всю ювелирную продукцию предоставляется гарантия 6 месяцев.
Основной профиль компании — это бриллианты, качество которых подтверждено сертификатами, а также премиальные украшения с природными сапфирами, танзанитами, рубеллитами и аквамаринами. Но в онлайн-магазине можно подобрать изделия на любой вкус и кошелек: от люксовых до доступных.
На сайте магазина продаются:
кольца, включая помолвочные и обручальные, со вставками из драгоценных камней и без них;
серьги, колье, браслеты, подвески, цепи;
пирсинг, броши и заколки, запонки и зажимы;
актуальные ювелирные комплекты из нескольких изделий;
бриллианты и оправы.
Большим спросом пользуются свадебные и помолвочные кольца Московского ювелирного завода. Также среди бестселлеров — серьги с бриллиантами, рубинами, сапфирами, аквамаринами и фианитами, простые золотые цепочки и бриллиантовые подвески.
Держатели дисконтных карт фирменного магазина могут по лучшим ценам покупать актуальные изделия из золота, платины и драгоценных камней, а также часы. Кроме того, они получают постоянную персональную скидку, дополнительную скидку ко дню рождения и на сертифицированные бриллианты.
Для вступления в дисконтный клуб нужно сделать любую покупку, заполнить анкету и выбрать карту с подходящим номиналом накоплений: серебряную, золотую, платиновую или VIP.
Оплатить покупку ювелирных изделий Miuz из драгоценных металлов и камней можно как картой во время оформления заказа на сайте, так и картой или наличными в момент получения покупки. Но оплата наличными возможна только для заказов до определенной суммы, а дорогостоящие покупки по несколько сотен тысяч рублей доставляются курьером только при полной предоплате.
На сайте официального интернет-магазина можно выбрать курьерскую доставку украшений до двери, получение посылки в одном из пунктов выдачи заказов или ближайшем розничном магазине ювелирной сети. Компания пользуется услугами собственной курьерской службы, а также сервисами Вестовой, Pony Express и СДЭК. Время ожидания заказа, в зависимости от населенного пункта, может составлять от 1 до 20 дней. Доставка выполняется бесплатно.
При получении украшений Московского ювелирного завода по домашнему или офисному адресу у покупателя есть 15 минут на проверку и примерку изделия в присутствии курьера.
Покупатель имеет право отказаться от заказа во время осмотра или вернуть ювелирное изделие в течение недели после его получения. Для этого украшение должно остаться в изначальном товарном виде и не должна быть снята бирка. Также нужно приложить документ, подтверждающий покупку, акт приема-передачи и заявление с банковскими реквизитами для возврата. На протяжении 10 дней продавец перечислит на указанный покупателем счет уплаченную им сумму.
Чтобы покупать изделия ювелирного бренда со скидкой уже на первый заказ, пользуйтесь текущей страницей. На ней мы публикуем все специальные предложения компании, включая эксклюзивные купоны, которые доступны только на нашем сайте. Часть из них — со специальными кодами.
Подробная инструкция по использованию промокода:
Нажмите на кнопку специального предложения, чтобы раскрыть код купона. Система автоматически запомнит символы промокода и переадресует вас на сайт ювелирного магазина.
Выберите кольцо, серьги или другое украшение из каталога и, собрав заказ, войдите в корзину.
Укажите промокод в блоке под стоимостью заказа и полем для дисконтной карты.
Проверьте, снизил ли промокод итоговую сумму на скидку, и продолжите оформление заказа.
Те купоны, на которых не указан промокод, при нажатии на кнопку открывают пользователю страницу ювелирного магазина с действующей акцией. Для получения скидки в таком случае нужно только выполнить ее условия. Либо можно сразу заказывать украшения и камни по цене, которая дешевле изначальной.
В рамках этой программы можно выбирать из трех опций: обменять старое украшение на новое, на подарочный сертификат или на наличные.
Даже если модель одна и та же, зачастую в каждом изделии немного отличаются вес металла, а также вес и характеристики камней. Цена зависит именно от этих параметров.
Да, но не для всех моделей. Чтобы уточнить, возможно ли изготовление одной серьги, можно позвонить по номеру колл-центра, указанному на сайте магазина.
Такая услуга не предоставляется. Фактически изготовление нужного размера возможно, но это будет считаться индивидуальным заказом и оплачиваться по соответствующему прайсу.
Чаще всего это промокоды на любую или на первую покупку, а также специальные предложения, распространяющиеся на отдельные категории украшений и аксессуаров.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Cкидка 3% по промокоду Miuz на изделия из данной подборки
|TRA***
|Скидка
|Скидка 70% на часы «Титан» по купону Miuz
|не требуется
|Скидка
|Последний экземпляр со скидкой до 70% по промокоду Miuz
|не требуется
|Скидка
|Скидка 70% на часы ТМ «Обаку» по купону Miuz
|не требуется
|Скидка
|Супер распродажа с экономией до 70% на специальный ассортимент
|не требуется
|Скидка
|Обручальные кольца «Infinite Love» со скидкой -50% от Miuz
|не требуется
|Скидка
|Огромный ассортимент часов ТМ «Московский ювелирный завод» с дисконтом 40%
|не требуется
|Скидка
|Классические обручальные кольца без камней с выгодой до 35%
|не требуется
|Скидка
|Классические подарочные сертификаты номиналом от 500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка ювелирных изделий
|не требуется