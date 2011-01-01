Об образовательной платформе Нетология

Компания Netology была основана супругами Максимом и Юлией Спиридоновыми в 2011 году. Изначально она специализировалась только на курсах повышения квалификации и переподготовки. Предлагались программы по маркетингу, менеджменту и некоторым другим направлениям. Проект нельзя было назвать масштабным, он не работал с широкой аудиторией. Все изменилось в 2014 году, когда компания объединилась со стартапом Алексея Половинкина «Фоксфорд». Это позволило сделать деятельность образовательной платформы более масштабной, запустить новые курсы и привлечь более широкую аудиторию.

Сегодня Нетология предлагает десятки курсов самых разных направлений: soft skills, бизнес-управление, MBA, дизайн, аналитика и многие другие. По завершении каждой программы ученику выдается документ о прохождении обучения установленного образца (в некоторых случаях – диплом о высшем образовании). Сэкономить на курсах можно с помощью купонов и промокодов.

Самые популярные курсы образовательной платформы Нетология

Чаще всего записываются на курсы, которые помогают освоить профессии в сфере digital: графический дизайн, программирование, SMM-маркетинг и другие специальности. Причина проста – все это сейчас востребовано. Второе по популярности направление – повышение квалификации. Люди, уже имеющие какую-либо профессию, хотят получить новые навыки, способные помочь расширить сферу своей деятельности. Также в Нетологию часто обращаются компании для проведения корпоративных занятий со своими сотрудниками.

Бесплатное обучение в Нетологии

Образовательная платформа предлагает довольно много бесплатных курсов. Они есть почти для всех направлений обучения, но чаще всего появляются программы в сфере digital, маркетинга и soft skills. Остальные направления тоже представлены, но не в такой степени. Главное отличие бесплатных курсов от платных – объем предоставляемой информации. Они дают меньше знаний и больше подходят для первого знакомства с профессией или ознакомления со спецификой работы Netology. Какие-то глубокие познания и навыки на них получить нельзя.

Как оплатить обучение

Сегодня в Нетологии работает 2 способа оплаты обучения:

Банковской картой. Поддерживаются платежные системы Visa, MasterCard и МИР.

Безналичный расчет. Подходит для юридических лиц и предпринимателей.

Также можно оплатить учебу в кредит, который предоставляют Сбербанк, «Альфа-Банк», ОТП и «Тинькофф». Условия кредитования определяются индивидуально.

Как предоставляются курсы

Способ предоставления образовательных услуг зависит от конкретной программы. Большинство курсов состоят из нескольких компонентов. Центральное место занимают коллективные занятия с преподавателем по видео-конференц-связи, которые проходят 2–3 раза в неделю. Также предусмотрены вебинары, самостоятельная работа, задания для последующей проверки.

Возврат денег за курсы

Клиент образовательной платформы в любой момент может отказаться от прохождения обучения и просить возврата денег. Но ученик получает не всю внесенную сумму, а только ее часть. Сколько средств вернут, можно рассчитать по формуле: Z = X - (Y * N).

Где:

Z – сумма возврата

Х – внесенная плата

Y – цена одного занятия

N – количество пройденных уроков

Значение Y рассчитывается без учета предоставленных пользователю скидок. На практике это значит, что ученик может получить обратно больше, чем он заплатил. Немного иначе рассчитывается стоимость занятий по программам MBA. Принцип тот же, но учитывается разница в цене первой и второй половины курса.

Чтобы заказать возврат, необходимо написать на электронную почту службы технической поддержки Нетологии. Обращение составляется в свободной форме, строгих правил здесь нет. После этого специалист саппорта рассчитывает по приведенной выше формуле сумму возврата и предоставляет клиенту бланк заявления. Его нужно распечатать, заполнить, отсканировать и отправить обратно в техподдержку. В течение 10 календарных дней после этого ученик получит деньги. Их перечислят на реквизиты, с которых производилась оплата обучения.