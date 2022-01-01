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Первая в России сеть ортопедических салонов Orteka предлагает участие в программе лояльности, постоянно проводит акции и запускает распродажи изделий для здоровья. На покупке ортопедических изделий можно сэкономить, оплатив заказ онлайн на сайте, оформив бесплатную доставку, рассчит ... авшись баллами лояльности или применив промокод от Ортеки. Профильные врачи-ортопеды готовы провести диагностику и подобрать каждому клиенту необходимые товары из большого ассортимента ортопедических изделий от ведущих брендов.
Электронная почта:
info@orteka.ru
Телефон:
8-800-33-33-112
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Торговая сеть ортопедических изделий Ортека основана в 1998 году, и сегодня это крупнейший в России ритейлер товаров для здоровья, располагающий более 200 салонами, открытыми в Москве и крупных городах России. Компания продолжает расширение, открывая точки нового формата, в том числе в лечебных учреждениях, крупных ТРЦ и стрит-ритейле. Ежемесячно клиентская аудитория сети и интернет-магазина составляет около 1 млн человек.
Ключевое преимущество Ортека – огромный ассортимент ортопедических изделий от известных европейских марок. Кроме этого, здесь можно купить компрессионный трикотаж, ортопедическую обувь, матрасы, подушки и другие товары для здоровья.
В салонах торговой сети ведут приемы дипломированные врачи, специализирующиеся на ортопедии и флебологии. Они оценивают состояние опорно-двигательной системы клиента и подбирают подходящий комплекс изделий для исправления проблемы. Консультацию можно получить в одном из торговых залов, где есть медицинский кабинет, а также онлайн. Еще для клиентов работает единая ортопедическая справочная, специалисты которой готовы ответить на любые вопросы клиентов по телефону.
Сеть Ортека предлагает только сертифицированные товары по умеренным ценам. На сайте магазина постоянно появляются новинки, запускаются выгодные акции и генерируются промокоды на скидку.
Среди хитов продаж мужские, женские и детские ортопедические ботинки, стельки, компрессионные чулки, корсеты ортопедические, подушки и матрасы для физиологического положения тела во время сна, корректоры осанки, массажные коврики. Также популярностью пользуются кинезиотейпы для снятия болевых синдромов, медтехника, массажеры, кресла и прочие товары для здоровья.
Участники дисконтной программы Orteka копят баллы с каждой покупки и оплачивают ими до 20% от стоимости новых заказов. Кроме того, они имеют персональные скидки, получают медицинский сервис, индивидуальные спецпредложения и участвуют в закрытых акциях. Выпустить дисконтную карту можно в торговых залах Ортека. Для этого нужно продиктовать сотруднику салона свои регистрационные данные и сообщить ему уникальный код, который придет в SMS. Другой вариант стать участником программы – зарегистрироваться на сайте ритейлера.
При сумме покупок до 25 тысяч рублей клиенту начисляется 10% кэшбэка от стоимости заказов, которые он может обменять на 5% скидки. При затратах от 25 до 70 тысяч рублей кэшбэк вырастает до 15%, а процент скидки – до 10%. Кроме того, клиент получает 50% дисконта на стоимость первичного приема у ортопеда сети и 25% скидки на повторные консультации в течение полугода. При сумме покупок от 70 до 150 тысяч рублей кэшбэк составляет 20%, а скидка – 15%. Получить первичную консультацию врача на этом уровне можно всего за 1 рубль, а повторную – со скидкой 50% в течение 6 месяцев. При затратах от 150 тысяч рублей клиенту дается максимальный кэшбэк 25% и скидка 20% с сохранением привилегий предыдущего уровня.
Кроме как за покупки, бонусы начисляются при регистрации в программе лояльности, в момент перехода на следующий уровень и по случаю дня рождения.
Бонусные баллы за совершенные покупки можно потратить в течение года после начисления, а подарочные – в течение срока, указанного при начислении.
Оплатить заказанный из онлайн-магазина товар можно онлайн на сайте или при получении после примерки. В момент доставки можно расплатиться как наличными, так и банковской картой. Orteka принимает карты Visa, MasterCard и Мир. Также клиентам торговой сети доступна рассрочка от PayLate без процентов.
Забрать заказанное в интернет-магазине Ортека изделие можно самовывозом из торгового зала. Также клиентам доступна курьерская доставка до дверей дома и пунктов самовывоза СДЭК и Почты России по всей территории страны. При заказе товаров на определенную сумму доставка бесплатная.
Клиент может отказаться от оплаченного и полученного товара в течение 14 дней после доставки. Обязательными условиями возврата служат отсутствие следов эксплуатации, сохранение товарного вида, ярлыков и отгрузочных документов. Предметы личной гигиены, швейные и трикотажные изделия возврату и обмену не подлежат.
Скидочные промокоды – это буквенно-цифровые наборы символов, заключенные в купоны, опубликованные на этой странице. Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, нужно выполнить 4 действия:
Выбрать нужный купон и кликнуть на него.
Наполнить корзину в интернет-магазине.
Открыть карточку заказа и нажать «Перейти к оформлению»
Вставить промокод и нажать «Оформить заказ».
Каждый представленный промокод имеет свой номинал скидки и условия активации. При добавлении товара в корзину важно учитывать критерии действия промокода.
Через форму, расположенную на сайте ритейлера, или в одной и розничных точек сети, заполнив анкету участника и продиктовав кассиру код из SMS.
Текущий статус в программе лояльности и количество накопленных бонусов можно узнать, позвонив по телефону единой ортопедической справочной, телефон которой опубликован на сайте магазина.
Для этого нужно отправить письменное заявление на электронный или физический адрес интернет-магазина. Также от хранения своих данных можно отказаться, составив устное заявление, переданное оператору через единую ортопедическую справочную Ортека.
Баллами нельзя оплатить подарочные сертификаты и товары, купленные по рецепту врача.
По умолчанию скидки и бонусы интернет-магазина суммируются, но в отдельных случаях могут быть внесены ограничения по списанию баллов за покупку акционных товаров.
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