Подробнее об интернет-магазине Redken

Redken — это интернет-магазин профессиональной косметики по уходу за волосами. Его основательницей стала американская бизнесвумен Паула Кент. Бренд существует на рынке более 60 лет, а в основу его продуктов легли 3 принципа: протеиновое восстановление, подбор продукции исключительно профессиональными парикмахерами, уровень кислотности средств pH 4,5–5,5.

Именно компании Redken принадлежит принцип протеинового восстановления волос. Благодаря этому у салонов красоты появилась возможность не только воздействовать на волосы снаружи, но и ухаживать за ними изнутри. Потому что до этого повреждения скрывались, а все средства оказывали очень непродолжительный эффект.

Компания продолжала развиваться и стала патентовать новые технологии, сейчас их более 60. Например, патент № 6, 013, 250 был выдан на 3-уровневый восстановительный комплекс 3D Repair Complex, который используется в продуктах гаммы Экстрем.

Популярные товары и категории в магазине Redken

Для пользователей интернет-магазина Redken доступны разделы:

уход за волосами — доступен выбор шампуней, кондиционеров, масок и несмываемого ухода по категориям, желаемому результату или гамме;

стайлинг — укладки, гели, спреи, пасты, пудры и муссы, которые выбираются по степени фиксации или желаемому результату;

услуги — окрашивание и уход для женщин или бритье и камуфлирование седины для мужчин;

поиск салона — можно найти ближайший к дому пользователя адрес для посещения заведения по уходу за волосами.

Еще в каждую из перечисленных категорий вынесены продукты для мужчин. В них есть шампуни, средства для стайлинга и бритья. Также для молодых людей создана отдельная уходовая линейка: шампунь 3 в 1, помада и крем.

Программа лояльности на сайте Редкен

Каждому клиенту интернет-магазина Redken предлагается поучаствовать в программе лояльности. По ее условиям можно получить скидку на весь ассортимент 5–15%. Например, для получения статуса Queens пользователю нужно совершить единовременную покупку на 6000 рублей или на общую сумму 10 000–27 999 рублей. Откроется доступ к постоянной скидке в 10%, 1 дополнительному семплу к каждому заказу и подарку ко дню рождения.

Для участия в программе лояльности клиенту должно быть не менее 18 лет, зарегистрирован аккаунт и все поля с личной информацией в нем заполнены верно. Также при заполнении формы для создания аккаунта на сайте обязательно отметить пункт «Я хочу присоединиться и согласен с правилами участия в программе лояльности Redken Power Club».

Присвоение статуса происходит сразу по достижении участником необходимой суммы покупок. Под покупками понимаются доставленные и оплаченные заказы. Если оформляется возврат, то это приравнивается к обнулению покупки.

Сайт выпускает промокоды и акционные купоны. Все они представлены на этой странице сайта.

Методы оплаты покупки

Для заказа товара необязательно регистрироваться на сайте, но потребуется ввести полный адрес проживания, имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Оплатить покупку можно картой Visa, MasterCard или Мир на сайте или наличными курьеру при получении заказа.

Способы доставки интернет-магазина Redken

Для клиентов интернет-магазина Редкен доступна доставка курьерской службой или самовывоз в любом городе России. Статус покупки отображается в личном кабинете или на сайте специализированной компании СПСР-экспресс или Pickpoint.

Стоимость доставки рассчитывается с учетом отдаленности места проживания клиента и суммы покупки. Но если заказ сделан на сумму больше 3000 рублей, то магазин привезет его бесплатно. Промокоды и акции на доставку не распространяются.

Возврат товара в Redken

Клиент вправе отказаться от заказа в любой момент до его передачи или в течение 7 дней после приемки. Возврат возможен, если сохранен товарный вид продукта, потребительские свойства и документ, подтверждающий факт и условия покупки.

Возврату подлежит товар в полном объеме. Если средства надлежащего качества, бывшие в употреблении, то деньги за них вернуть нельзя.