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Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.
Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20
Электронная почта:
hello@skillbox.ru
Телефон:
8 (800) 500-05-22
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Сайт Skillbox — это образовательная платформа, работающая больше 5 лет. Клиентам предлагают пройти образовательные курсы по разным направлениям: IT, маркетинг, менеджмент. Главное преимущество обучения — оно проходит дистанционно, а значит, можно оформить услуги, совмещать работу с учебой и изучать образовательные программы в любом месте, так как для обучения достаточно хорошего интернет-соединения.
Для привлечения клиентов на сайте проходят акции и распродажи. С их помощью доступны скидки на все виды курсов. Чтобы воспользоваться предложениями, нужен купон, поле для активации промокода на сайте отсутствует.
На сайте онлайн-университета Skillbox %year% больше 11 направлений для получения знаний. Спросом пользуется программирование, также получить новые знания предлагается по профессии разработчика, тестировщика и еще 18 других. На них действуют скидки — до половины от стоимости. На этапе оплаты обучения будет рассчитана его итоговая стоимость.
Второй раздел по популярности — это английский язык. Клиенты могут выбрать преподавателя, посетив пробный урок без использования промокода, оплатить сразу длительный период занятий с понравившимся учителем и пройти предварительный тест, чтобы определить уровень знаний.
Также часто выбирают раздел «Маркетинг». Можно освоить не только новую профессию, но и получить актуальные знания по направлению интернет-маркетолога, SMM-специалиста, копирайтера, PR-менеджера и других. На них тоже регулярно действуют купоны с выгодой до 60% от стоимости образовательных курсов.
Самая популярная акция от онлайн-университета Skillbox — это скидки на отдельные профессии до 50%. Чтобы ознакомиться с полным списком направлений, необходимо кликнуть по действующему купону с этой страницы. У каждой из профессий будет указан размер дисконта, останется только оформить заказ, предварительно зарегистрировавшись.
На курсы тоже действуют скидки до 50%. Стоимость услуг на странице указана с учетом примененного дисконта. Распространяется на предложения длительностью от 4 до 12 месяцев, чтобы клиенты подобрали для себя наиболее подходящий вариант обучения.
На регулярной основе действует реферальная программа. За каждого приведенного реферала, который оформил заказ, пользователю начисляется 16% от стоимости покупки. Полученные деньги можно выводить с аккаунта на карту или электронный кошелек.
По партнерской программе обучающая платформа Skillbox предлагает получать до 5000 рублей за каждую продажу. Заключается в рекламе отдельных продуктов, партнер вправе сам выбирать, о каком хочет рассказывать на своем сайте или на странице в социальных сетях. Пользователи, перешедшие по ссылке, получат уменьшенную стоимость обучения по специальному предложению на образовательной платформе.
Перед тем как использовать скидочный купон для получения выгодной цены, обязательно регистрироваться. В личном кабинете онлайн-университета хранится информация о клиенте и его прогрессе при покупке курсов.
Для получения дисконта на сайте, где не применяется промокод Skillbox, нужно выполнить следующие действия:
Выбрать раздел школы с курсами или профессиями.
Под подходящим вариантом нажать на «Записаться на курс».
Ввести сведения о себе (номер телефона, электронную почту, имя).
Выбрать способ оплаты услуги в онлайн-университете.
Ввести данные карты и кликнуть на кнопку «Оплатить».
Ни на одном из этапов поле для ввода промокода не предусмотрено. Выгоду на образовательном портале можно получить только по купонам, нажав на любой понравившийся здесь.
Да, все составляющие сохраняются в личном кабинете и остаются навсегда доступными студентам.
Да, на все курсы можно оформить рассрочку. В таком случае нужно будет оплачивать фиксированные ежемесячные платежи, например по 5000 рублей, в течение всего срока обучения.
Контакты кураторов студенты получают после оплаты курса. Для связи можно использовать мессенджеры, например Telegram.
Все зависит от индивидуального темпа, но в среднем студенты тратят на обучение около 5 часов в неделю.
На платформе представлены курсы для пользователей с разным уровнем подготовки.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Летние скидки до 50% на курсы по купону Скиллбокс
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 50% на курсы по психологии
|не требуется
|Скидка
|Курсы по программированию с выгодой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Психологический курс "Кто я и чего хочу?" с выгодой 30%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на курс "Психология подростка: взрослеем вместе"
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор курсов и профессий по фотографии
|не требуется
|Скидка
|Пройдите пятиминутный тест по профориентации
|не требуется
|Скидка
|Курсы по инженерии по лучшим ценам
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор онлайн-курсов по общему развитию
|не требуется
|Скидка
|Выбирайте подходящие курсы по английскому языку
|не требуется