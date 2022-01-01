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Промокоды Skillbox на Август

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Скидка на курсы на онлайн-платформе Skillbox

Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.


Посетить Skillbox
Контакты Skillbox

Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20

Электронная почта:
hello@skillbox.ru

Телефон:
8 (800) 500-05-22

Соц. сети:

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Специальные предложения от Skillbox

Подробная информация о портале Skillbox

Сайт Skillbox — это образовательная платформа, работающая больше 5 лет. Клиентам предлагают пройти образовательные курсы по разным направлениям: IT, маркетинг, менеджмент. Главное преимущество обучения — оно проходит дистанционно, а значит, можно оформить услуги, совмещать работу с учебой и изучать образовательные программы в любом месте, так как для обучения достаточно хорошего интернет-соединения.

Для привлечения клиентов на сайте проходят акции и распродажи. С их помощью доступны скидки на все виды курсов. Чтобы воспользоваться предложениями, нужен купон, поле для активации промокода на сайте отсутствует.

Ассортимент обучающих курсов

На сайте онлайн-университета Skillbox %year% больше 11 направлений для получения знаний. Спросом пользуется программирование, также получить новые знания предлагается по профессии разработчика, тестировщика и еще 18 других. На них действуют скидки — до половины от стоимости. На этапе оплаты обучения будет рассчитана его итоговая стоимость.

Второй раздел по популярности — это английский язык. Клиенты могут выбрать преподавателя, посетив пробный урок без использования промокода, оплатить сразу длительный период занятий с понравившимся учителем и пройти предварительный тест, чтобы определить уровень знаний. 

Также часто выбирают раздел «Маркетинг». Можно освоить не только новую профессию, но и получить актуальные знания по направлению интернет-маркетолога, SMM-специалиста, копирайтера, PR-менеджера и других. На них тоже регулярно действуют купоны с выгодой до 60% от стоимости образовательных курсов.

Как купить обучение с выгодой

Самая популярная акция от онлайн-университета Skillbox — это скидки на отдельные профессии до 50%. Чтобы ознакомиться с полным списком направлений, необходимо кликнуть по действующему купону с этой страницы. У каждой из профессий будет указан размер дисконта, останется только оформить заказ, предварительно зарегистрировавшись. 

На курсы тоже действуют скидки до 50%. Стоимость услуг на странице указана с учетом примененного дисконта. Распространяется на предложения длительностью от 4 до 12 месяцев, чтобы клиенты подобрали для себя наиболее подходящий вариант обучения. 

На регулярной основе действует реферальная программа. За каждого приведенного реферала, который оформил заказ, пользователю начисляется 16% от стоимости покупки. Полученные деньги можно выводить с аккаунта на карту или электронный кошелек. 

По партнерской программе обучающая платформа Skillbox предлагает получать до 5000 рублей за каждую продажу. Заключается в рекламе отдельных продуктов, партнер вправе сам выбирать, о каком хочет рассказывать на своем сайте или на странице в социальных сетях. Пользователи, перешедшие по ссылке, получат уменьшенную стоимость обучения по специальному предложению на образовательной платформе.

Как купить курс на сайте онлайн-школы Skillbox

Перед тем как использовать скидочный купон для получения выгодной цены, обязательно регистрироваться. В личном кабинете онлайн-университета хранится информация о клиенте и его прогрессе при покупке курсов. 

 

Для получения дисконта на сайте, где не применяется промокод Skillbox, нужно выполнить следующие действия: 

  1. Выбрать раздел школы с курсами или профессиями.

  2. Под подходящим вариантом нажать на «Записаться на курс».

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  1. Ввести сведения о себе (номер телефона, электронную почту, имя).

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  1. Выбрать способ оплаты услуги в онлайн-университете. 

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  1. Ввести данные карты и кликнуть на кнопку «Оплатить». 

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Ни на одном из этапов поле для ввода промокода не предусмотрено. Выгоду на образовательном портале можно получить только по купонам, нажав на любой понравившийся здесь.

Часто задаваемые вопросы про Skillbox

★ Остаются ли материалы доступными после окончания курса?

Да, все составляющие сохраняются в личном кабинете и остаются навсегда доступными студентам.

★ Можно ли оплачивать курс частями, а не всю сумму сразу?

Да, на все курсы можно оформить рассрочку. В таком случае нужно будет оплачивать фиксированные ежемесячные платежи, например по 5000 рублей, в течение всего срока обучения.

★ Как можно общаться с преподавателем курса?

Контакты кураторов студенты получают после оплаты курса. Для связи можно использовать мессенджеры, например Telegram.

★ Сколько времени нужно будет уделять учебе?

Все зависит от индивидуального темпа, но в среднем студенты тратят на обучение около 5 часов в неделю.

★ Какой уровень подготовки нужен, чтобы начать заниматься на курсах?

На платформе представлены курсы для пользователей с разным уровнем подготовки.

Лучшие промокоды Skillbox

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СкидкаКурсы по программированию с выгодой до 40%не требуется
СкидкаПсихологический курс "Кто я и чего хочу?" с выгодой 30%не требуется
СкидкаДисконт 30% на курс "Психология подростка: взрослеем вместе"не требуется
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СкидкаПройдите пятиминутный тест по профориентациине требуется
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СкидкаБольшой выбор онлайн-курсов по общему развитиюне требуется
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