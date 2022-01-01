Ассортимент обучающих курсов

На сайте онлайн-университета Skillbox %year% больше 11 направлений для получения знаний. Спросом пользуется программирование, также получить новые знания предлагается по профессии разработчика, тестировщика и еще 18 других. На них действуют скидки — до половины от стоимости. На этапе оплаты обучения будет рассчитана его итоговая стоимость.

Второй раздел по популярности — это английский язык. Клиенты могут выбрать преподавателя, посетив пробный урок без использования промокода, оплатить сразу длительный период занятий с понравившимся учителем и пройти предварительный тест, чтобы определить уровень знаний.

Также часто выбирают раздел «Маркетинг». Можно освоить не только новую профессию, но и получить актуальные знания по направлению интернет-маркетолога, SMM-специалиста, копирайтера, PR-менеджера и других. На них тоже регулярно действуют купоны с выгодой до 60% от стоимости образовательных курсов.