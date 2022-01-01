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Онлайн-школа SkillFactory предлагает программы обучения по профессиям data science, python, разработке мобильного ПО и другим направлениям сферы IT. На образовательной платформе регулярно проводятся акции с промокодами, которые активируют скидку на выбранный курс. Также на платформе ... есть специальный раздел, где студентам предлагаются бесплатные мастер-классы, интенсивы и другие мероприятия, благодаря которым можно улучшить свои скиллы в выбранной профессии.
Юридический адрес:
127051, г. Москва, Цветной бульвар д.30, стр.1, эт.3, пом.1 — комната 14, оф. 231
Электронная почта:
info@skillfactory.ru
Телефон:
+7 958 577-04-17
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Онлайн-школа SkillFactory предлагает обучение востребованным в 21 веке профессиям: маркетолог, программист, аналитика данных. В отличие от других образовательных платформ, сразу после обучения можно найти работу в престижной компании, например в Альфа Банке, NVIDIA и др. Скидки распространяются на все курсы на сайте или на часть из них. Некоторые предложения действуют больше месяца для получения большей выгоды.
Наиболее популярное направление в школе Скиллфактори — IT. Есть программы обучения для работы на Python, PHP, Javascript. Продолжительность прохождения курсов — от 6 месяцев. Скидки на учебные программы для этого направления работы начинаются от 40%.
Второе по популярности направление в Скилл Фэктори для освоения новой профессии — маркетинг. Клиентам онлайн-школы предлагают освоить профессию интернет-маркетолога, таргетолога, маркетинг-аналитика и др. Выгодные предложения для этого раздела встречаются наиболее часто и составляют от 43%.
Дополнительно на сайте школы Скилл Фэктори появился раздел «Высшее образование». У пользователей есть возможность пройти профпереподготовку или пойти в магистратуру на науки о данных, прикладной анализ и другие направления по выгодному предложению. На этот раздел скидки для студентов действуют реже всего.
Для клиентов онлайн-школы проводят бесплатные курсы для освоения новой профессии. Им предоставляются бесплатные материалы в течение нескольких дней обучения и куратор, который дает полезные знания. После на образовательной платформе компания предлагает получить дополнительную информацию, оплатив любой курс с кодом купона на скидку по выгодному предложению до 60%.
Наиболее популярная скидка для клиентов онлайн-школы SkillFactory — на все курсы от официального сайта. Минимальный размер выгоды составляет 40% на любое из направлений для обучения. Пользователи могут воспользоваться купоном или уникальным промокодом с выгодным предложением на этой странице сайта.
Есть локальные скидки на определенные категории курсов. Они достигают 60% и дополнительно предлагают клиентам получить подарок. Это может быть бесплатный доступ к другим курсам или несколько месяцев обучения по выбранному направлению в подарок. Третий вид выгодного предложения в онлайн-школе — возможность получить скидку до 50% при полной оплате выбранного курса. Также действует на ограниченное количество направлений на официальном сайте. Чаще всего использование промокода для активации предложения не требуется.
Чтобы использовать промокод SkillFactory на официальном сайте школы по выгодному предложению, нужно авторизоваться в системе. За каждым клиентом закрепляется личный кабинет, где он может отслеживать свой прогресс, оставшееся количество уроков, а главное — использовать код купона. Для активации промокода рекомендуется:
Скопировать уникальный код на этой странице для получения выгоды по одному из курсов. Произойдет переадресация на сайт для использования скидки на образовательную программу.
Перейти в каталог Скилл Фэктори с выгодными предложениями для возможности их получения.
Выбрать подходящий образовательный курс в онлайн-школе и кликнуть по нему.
Нажать на кнопку «Записаться».
Создать личный кабинет на образовательной платформе.
Указать контактные данные и найти «Введите промокод, если есть».
Вставить уникальный промокод SkillFactory при первой покупке.
Нажать на кнопку «Отправить заявку».
Для выгодной первой покупки в онлайн-школе останется выбрать способ оплаты и указать электронную почту. Перерасчет на официальном сайте на программу обучения произойдет автоматически. После использования выгодного предложения на почту от обучающей платформы поступит уведомление об успешной оплате курса и получении дополнительной образовательной программы бесплатно.
Если промокод на образовательный курс не требуется, нужно кликнуть на купон на этой странице — и произойдет перенаправление на сайт онлайн-школы с акционным предложением. Вводить код в отведенное поле не нужно, достаточно выбрать курс и нажать на кнопку «Записаться». После принятия заявки оплатить обучение со скидкой. Подробная информация об оплате поступит на указанную электронную почту.
Это онлайн-школа для изучения современных востребованных профессий (программист, таргетолог, маркетолог и др.) с возможностью получить дополнительные материалы или скидку.
Есть три основных вида скидок: при оплате всего курса сразу, на ограниченное количество программ и на любой образовательный курс для новых клиентов, используя купон SkillFactory.
Минимальный срок — неделя, далее до месяца. Проводимые бесплатные образовательные мероприятия тоже ограничены по времени, среднее — 1 месяц.
Да, есть бесплатные образовательные программы обучения в онлайн-школе SkillFactory, которые предоставляются клиентам в подарок к приобретенным курсам или при регистрации на сайте.
Да, для этого в онлайн-школе создан специальный раздел «Центр карьеры», где студентам после прохождения учебных программ или во время обучения помогают найти работу.