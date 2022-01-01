Ассортимент курсов на сайте школы

Наиболее популярное направление в школе Скиллфактори — IT. Есть программы обучения для работы на Python, PHP, Javascript. Продолжительность прохождения курсов — от 6 месяцев. Скидки на учебные программы для этого направления работы начинаются от 40%.

Второе по популярности направление в Скилл Фэктори для освоения новой профессии — маркетинг. Клиентам онлайн-школы предлагают освоить профессию интернет-маркетолога, таргетолога, маркетинг-аналитика и др. Выгодные предложения для этого раздела встречаются наиболее часто и составляют от 43%.

Дополнительно на сайте школы Скилл Фэктори появился раздел «Высшее образование». У пользователей есть возможность пройти профпереподготовку или пойти в магистратуру на науки о данных, прикладной анализ и другие направления по выгодному предложению. На этот раздел скидки для студентов действуют реже всего.

Для клиентов онлайн-школы проводят бесплатные курсы для освоения новой профессии. Им предоставляются бесплатные материалы в течение нескольких дней обучения и куратор, который дает полезные знания. После на образовательной платформе компания предлагает получить дополнительную информацию, оплатив любой курс с кодом купона на скидку по выгодному предложению до 60%.