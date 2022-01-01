промокод skyeng

Информация об онлайн-школе по изучению языков Skyeng

Онлайн-школа английского языка позволяет подобрать оптимальную программу обучения и преподавателя в зависимости от целей и уровня знаний студента. Взрослым и детям на курсах помогают свободно заговорить, приобрести обширный словарный запас и освоить грамматику, используя максимум заданий из жизни и живого общения. При этом в преподавательский состав входят только опытные педагоги, среди которых есть носители английского.

Можно выбрать один из нескольких форматов изучения языка. Кроме стандартных уроков с преподавателем, площадка предлагает самостоятельные и комбинированные занятия, а также обучение по индивидуальному плану. По окончании курсов выдается сертификат.

Пользователям сервиса доступны как платные, так и бесплатные уроки. Кроме того, можно получить дополнительную экономию благодаря актуальным промокодам платформы Skyeng. Скидки распространяются на новых пользователей, действующих учеников и корпоративных клиентов.