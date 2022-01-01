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6 оценок поставлено средняя 5
Онлайн-школа предлагает курсы по английскому, математике, физике и другим направлениям. Языковые и школьные программы рассчитаны на учеников с разными уровнями подготовки. Используя промокод Skyeng, можно платить за каждый отдельный урок меньше изначальной цены. На платформе гибкая ... и эффективная модель обучения — коммуникативный метод получения новых знаний. Он особенно эффективен в изучении английского: исчезает языковой барьер, пользователь получает глубокие фундаментальные знания и параллельно практикуется. Попробовать программу можно бесплатно, применив купон Skyeng на пробные уроки.
Электронная почта:
media@skyeng.ru
Телефон:
8 (800) 555-45-22
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Онлайн-школа английского языка позволяет подобрать оптимальную программу обучения и преподавателя в зависимости от целей и уровня знаний студента. Взрослым и детям на курсах помогают свободно заговорить, приобрести обширный словарный запас и освоить грамматику, используя максимум заданий из жизни и живого общения. При этом в преподавательский состав входят только опытные педагоги, среди которых есть носители английского.
Можно выбрать один из нескольких форматов изучения языка. Кроме стандартных уроков с преподавателем, площадка предлагает самостоятельные и комбинированные занятия, а также обучение по индивидуальному плану. По окончании курсов выдается сертификат.
Пользователям сервиса доступны как платные, так и бесплатные уроки. Кроме того, можно получить дополнительную экономию благодаря актуальным промокодам платформы Skyeng. Скидки распространяются на новых пользователей, действующих учеников и корпоративных клиентов.
Воспользуйтесь нашим сайтом для получения дополнительных скидок и подарочных занятий. Здесь публикуются самые лучшие из актуальных предложений на %month% %year% года.
Как воспользоваться промокодом сервиса Skyeng:
Нажмите на нужную скидку, скопируйте промокод и откройте сайт магазина языковых курсов.
Войдите в личный кабинет, зарегистрировавшись по номеру телефона.
Оставьте заявку на бесплатный пробный урок.
После вводного занятия и откройте страницу с выбором курсов и активируйте промокод школы Skyeng в поле над пакетами уроков.
Стоимость обучения снизится, и можно переходить к оформлению заказа и оплате курсов.
В разделе нашего сервиса, посвященном школе английского, также можно получить скидку без введения кода купона, воспользовавшись одной из акций.
В онлайн-школе, обучающей английскому языку, действует несколько выгодных предложений для пользователей.
На сайте возможна покупка пакетов уроков в подарок друзьям или родным. Предлагаются разные форматы курсов английского и разное количество часов: от 4 или 8 уроков до 64 уроков. Чем больше пакет, тем дешевле одно занятие. При этом сертификат приходит на почту и действует на протяжении года.
Эту опцию также можно использовать как возможность сэкономить, попросив такой сертификат у близких в подарок к очередному поводу.
Также можно получить бонусы, зарегистрировавшись в партнерской программе и размещая рекламу школы в любых источниках: от каналов на YouTube или в Telegram до блогов, сообществ, сайтов и рассылок. За каждого из новых клиентов, прошедших вводный урок, компания платит до 100 рублей, а за первую покупку нового ученика — до 2700 рублей.
Деньги перечисляются по выбору на банковскую карту или электронный кошелек.
Первая оплата за пакет занятий вносится после бесплатного вводного урока. В зависимости от выбора русскоговорящих или англоязычных преподавателей, 1 урок стоит от 790 рублей. Но можно обучаться в языковой школе по лучшим ценам: для этого используйте промокод или активируйте купон с акцией.
В разделе теста можно выяснить ваш уровень знаний для выбора подходящей программы изучения английского. К тому же его прохождение — это возможность получить от школы подарок. Потребуется 15 минут на несколько заданий по грамматике, чтению и аудированию.
После вводного урока и оплаты ученик получает доступ к материалам курса по изучению иностранного языка. На одной платформе здесь объединены интерактивные упражнения с автопроверкой и общение с преподавателем. Занятия проходят по любому удобному устройству с камерой и микрофоном и длятся по 50 минут.
Специальное предложение позволяет учить английский по индивидуальной программе, с преподавателем высшего уровня, гибким расписанием и персональным ассистентом. Также премиум-тариф включает внеурочное консультирование и больше возможностей отменить урок.
Одна из самых выгодных программ обучения — бесплатные занятия по материалам на сайте или в приложении. На Скайэнг можно заниматься английским самостоятельно, проходя ситуации из реальной жизни, слушая аудиокниги, используя тренажер слов и видеопрактику. В любой момент можно устроить себе повторный урок.
Разнообразить обучение позволят:
мастер-классы Life на разные темы, от готовки блюд до путешествий и спорта, проводимые англоязычными спикерами;
15-минутные разговоры Talks с преподавателями из разных стран мира — хорошее предложение, чтобы попрактиковать речь и исправить ошибки;
выгодные по цене комбинированные уроки, сочетающие 30 минут самостоятельной работы и 25 минут разбора с преподавателем;
программы для детей Skysmart с бесплатным пробным занятием и разными форматами обучения.
Кроме того, у Скайэнг есть онлайн-университет Skypro, в котором можно пройти курсы для приобретения новой IT-профессии. Определиться с выбором направления помогут бесплатные вебинары сервиса.
Да, в Skyeng доступны персональные занятия.
Да, ученики могут в любой момент попросить заменить учителя.
Только желание учиться, ПК с микрофоном и камерой или смартфон.
Для этого ученику нужно будет пройти тест. По его результатам преподаватели смогут подобрать оптимальный алгоритм обучения.
Чтобы записаться на первые занятия, выберите соответствующую акцию и кликните по ней. Далее останется ввести свои данные и приступить к обучению.
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