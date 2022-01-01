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Образовательная платформа нового формата предлагает актуальный промокод Skypro на скидку при оплате обучающих курсов тестировщика, аналитика, разработчика Python и других профессий. Онлайн-школа Skypro нацелена на подготовку и трудоустройство студентов, привлекая в штат преподавател ... ей лучших специалистов в сфере IT. Самые талантливые студенты, прошедшие тестирование, могут получить профессию в рассрочку. При этом оплата курса будет в размере 17% от зарплаты только после трудоустройства в течение 2 лет. Кроме этого, сервис постоянно проводит акции, предлагает бесплатный контент и актуальный промокод Skypro, дающий право на индивидуальную скидку.
Электронная почта:
skypro@skyeng.ru
Телефон:
+7-495-137-8599
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Интернет-сервис Sky.pro предлагает в сжатые сроки освоить профессию своей мечты. Сегодня есть много новых профессий, которые гарантируют не только увлекательную сферу деятельности, но и высокий уровень дохода. Среди них разработчик Python, аналитик данных и пр. Получить новую специальность можно, воспользовавшись программами обучения на сайте магазина онлайн-курсов Skypro.
Доступ к продуктам Skypro предоставляется в ближайшие 24 часа после оплаты любого курса. С его помощью освоить новую профессию проще, так как программа обучения подразумевает домашние задания и дипломную работу. В случае успешного завершения курса студент получает электронный сертификат. При желании от вашей покупки можно отказаться в первые 14 дней, получив назад полную сумму за обучение.
Помимо выгодных цен, студенты могут рассчитывать на удобный вариант оплаты и продвинутых преподавателей, а также получить скидку, специальные предложения, подарки и промокоды в Скайпро. Предоставленный каждому учащемуся бесплатный ментор помогает ему осваивать программу обучения и отвечает на любые вопросы. Более того, можно получить дополнительную скидку 13% за счет возврата налогового вычета. Трудно даже придумать более выгодное предложение по выбору современной профессии.
Чтобы освоить интересную новую профессию быстро и эффективно, можно выбрать любой курс, который на сайте магазина обучающих программ Sky.pro нравится пользователю больше всего. Однако это не единственный доступный вариант обучения. На самом деле их несколько.
Онлайн-курсы. Большой выбор профессий по анализу данных, программированию, маркетингу, финансам и продажам. Также есть и программы обучения для школьников.
ISA. Это довольно выгодное предложение, которое позволяет получить бесплатное обучение, с тем чтобы оплатить ее лишь после устройства на работу с зарплатой больше 50 тысяч рублей.
Вебинары. Проводятся на разные темы, коррелирующие с доступными курсами.
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