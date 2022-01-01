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Промокоды Skypro на Август

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Промокоды образовательного сервиса Skypro

Образовательная платформа нового формата предлагает актуальный промокод Skypro на скидку при оплате обучающих курсов тестировщика, аналитика, разработчика Python и других профессий. Онлайн-школа Skypro нацелена на подготовку и трудоустройство студентов, привлекая в штат преподавател ... ей лучших специалистов в сфере IT. Самые талантливые студенты, прошедшие тестирование, могут получить профессию в рассрочку. При этом оплата курса будет в размере 17% от зарплаты только после трудоустройства в течение 2 лет. Кроме этого, сервис постоянно проводит акции, предлагает бесплатный контент и актуальный промокод Skypro, дающий право на индивидуальную скидку.


Посетить Skypro
Контакты Skypro

Электронная почта:
skypro@skyeng.ru

Телефон:
+7-495-137-8599

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Skypro

Образовательный онлайн-сервис Skypro

Интернет-сервис Sky.pro предлагает в сжатые сроки освоить профессию своей мечты. Сегодня есть много новых профессий, которые гарантируют не только увлекательную сферу деятельности, но и высокий уровень дохода. Среди них разработчик Python, аналитик данных и пр. Получить новую специальность можно, воспользовавшись программами обучения на сайте магазина онлайн-курсов Skypro.

Доступ к продуктам Skypro предоставляется в ближайшие 24 часа после оплаты любого курса. С его помощью освоить новую профессию проще, так как программа обучения подразумевает домашние задания и дипломную работу. В случае успешного завершения курса студент получает электронный сертификат. При желании от вашей покупки можно отказаться в первые 14 дней, получив назад полную сумму за обучение.

Помимо выгодных цен, студенты могут рассчитывать на удобный вариант оплаты и продвинутых преподавателей, а также получить скидку, специальные предложения, подарки и промокоды в Скайпро. Предоставленный каждому учащемуся бесплатный ментор помогает ему осваивать программу обучения и отвечает на любые вопросы. Более того, можно получить дополнительную скидку 13% за счет возврата налогового вычета. Трудно даже придумать более выгодное предложение по выбору современной профессии.

Программы обучения

Чтобы освоить интересную новую профессию быстро и эффективно, можно выбрать любой курс, который на сайте магазина обучающих программ Sky.pro нравится пользователю больше всего. Однако это не единственный доступный вариант обучения. На самом деле их несколько.

Онлайн-курсы. Большой выбор профессий по анализу данных, программированию, маркетингу, финансам и продажам. Также есть и программы обучения для школьников.

ISA. Это довольно выгодное предложение, которое позволяет получить бесплатное обучение, с тем чтобы оплатить ее лишь после устройства на работу с зарплатой больше 50 тысяч рублей.

Вебинары. Проводятся на разные темы, коррелирующие с доступными курсами.

Выбрать подходящий продукт Sky.pro можно по названию. Обучаться можно как с ПК, так и со смартфона.

Как обучаться в Skypro со скидкой

На Sky.pro получить новую профессию особенно просто, если использовать специальные предложения на сайте магазина разнообразных курсов и программ обучения:

  • Подписка. Позволяет оставаться в курсе актуальных дополнительных скидок, акций и выгодных предложений.

  • Бесплатные вебинары. Время от времени появляется возможность получить бесплатное приглашение на вебинар.

  • Подарки. Даются в случае покупки некоторых курсов и вебинаров.

  • Скидки. Активируются после применения промокода. Скидка распространяется на указанные в дисконтном купоне курсы.

  • Бесплатная консультация.

На нашем сайте можно выбрать промокод Skypro, чтобы получить скидку на любой интересный онлайн-курс.

Как использовать купоны, чтобы применить промокод для Скайпро и получить скидку

Чтобы получить скидку по купону, при оформлении заказа нужно выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать купон с подходящим специальным предложением.

  2. Кликнуть на него и скопировать код.

  3. Перейти на сайт магазина программ обучения Скайпро и зарегистрироваться на нем.

  4. Выбрать курс и оставить заявку его покупку.

  5. Ввести промокод Skypro и активировать дисконт.

  6. Выбрать способ оплаты.

  7. Завершить оформление заказа.

После ввода промокода скидка будет применена автоматически.

Чтобы применить промокод на скидку, важно правильно его скопировать — без пробелов и лишних символов. При этом нужно использовать купон до окончания его срока действия. В противном случае получить скидку при оформлении заказа не получится. В отдельных ситуациях для использования купона необходимо выполнить дополнительные действия: подписаться на рассылку, купить выделенный ассортимент услуг и пр.

Часто задаваемые вопросы про Skypro

★ Активны ли специальные предложения на программы обучения Skypro?

Да, все они проверены и актуальны на апрель 2022 года.

★ На какой срок рассчитаны промокоды Скайпро?

Срок действия специального предложения, а также является ли он активным, указано в купоне. Перед тем как использовать купон, найдите на нем соответствующую информацию.

★ Можно ли в Sky.pro получить бесплатную программу обучения?

Бесплатный курс можно получить в подарок за покупку некоторых программ обучения или вебинаров.

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